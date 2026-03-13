ETV Bharat / state

నీరుకొండలో రూ.119 కోట్లతో తెలుగు కల్చరల్ సెంటర్‌ - మంత్రివర్గ నిర్ణయాలివే

మిషన్ శక్తి పథకం కింద ఆస్పత్రులు నిర్వహించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం - విశ్వవిద్యాలయానికి నూజివీడులో 7 ఎకరాలు, పలాసలో 5 ఎకరాలు

AP Cabinet Approves Over 25 Major Agenda Decisions
AP Cabinet Approves Over 25 Major Agenda Decisions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
AP Cabinet Approves Over 28 Major Agenda Decisions: ఈ రోజు జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో 28 అంశాలపై చర్చించి ఆమోదించారు. సీఎం అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో అమరావతి అభివృద్ధి, ఉపాధి సృష్టిపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జలవనరులు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, విద్యుత్ అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు సమాచార, పౌరసంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడించారు. మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆయన మీడియాకు వివరించారు.

కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలకు భూకేటాయింపు: ఏపీఐఐసీకి చెందిన 75 వేల ఎకరాలను 22ఏ నుంచి తొలగించేలా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. నీరుకొండలో తెలుగు కల్చరల్ సెంటర్‌కు రూ.119 కోట్లకు పరిపాలనా ఆమోదం లభించింది. 5 ఎకరాల్లో 2 వేలమంది కూర్చునేలా ఆడిటోరియం నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. మిషన్ శక్తి పథకం కింద ఆస్పత్రులు నిర్వహించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖలో అప్పీలేట్‌ కార్యాలయాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం నందిగామలో ప్రభుత్వ భూమిని కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయానికి ఇచ్చేందుకు ఆమోదం లభించింది. నూజివీడులో 7 ఎకరాలు, పలాసలో 5 ఎకరాల భూమి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయానికి ఇచ్చేందుకు ఆమోదించింది. గిరిజనులు సాగు చేసే భూములకు వంద శాతం సబ్సిడీతో డ్రిప్, 90 శాతం సబ్సిడీతో స్ప్రింకర్లు ఇచ్చేందుకు ఆమోదించింది.

నీరుకొండలో రూ.119 కోట్లతో తెలుగు కల్చరల్ సెంటర్‌కు కేబినెట్​ ఆమోదం (ETV Bharat)

ఆమోదం పొందిన అజెండా అంశాలివే: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి స్థలం, తుళ్లూరు ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి 3 ఎకరాల కేటాయింపుపై నిర్ణయం తీసుకుంది. పంచాయతీరాజ్ విభాగంలోని ఏపీఎస్ఐఆర్డీకి 5 ఎకరాల కేటాయింపులు సహా సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్ల నిర్మాణాలకు పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చింది. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్ పనుల కోసం రూ.2,316 కోట్లకు పరిపాలనా అనుమతులిచ్చిన కేబినెట్​ రూ.119 కోట్ల వ్యయంతో తెలుగు కల్చరల్ సెంటర్ నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది.

చిన్న పరిశ్రమలకు ఊతం: సీఆర్డీఏ నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం రాజధాని అమరావతిలో వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపుల ప్రతిపాదనల గురించి సానుకూల నిర్ణయానికి వచ్చాయి. వీటికి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఆమోదం తెలిపింది. 300 మంది హెడ్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు, రిజర్వ్​ సబ్​ ఇన్‌స్పెక్టర్​ పోస్టులుగా అప్‌గ్రేడ్ చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. చిన్న పరిశ్రమలకు ఊతమిస్తూ దాదాపు 17 వేల మందికి ఉపాధి లభించేలా చర్చలు జరిపింది.

కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు: 3,500 సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు రూ.300 కోట్లు కల్పించేలా చర్యలకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. ఎఫ్ఆర్ఏ పట్టాదారులకు రాయితీలు కల్పించే ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. మిషన్ శక్తి కింద 'సఖీ నివాస్‌' పేరుతో పనిచేసే మహిళల కోసం క్రెచ్ సౌకర్యాలతో హాస్టళ్లు ఏర్పాటుకు కేబినెట్​ ఒప్పుకుంది. తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖ అప్పీల్ కార్యాలయాల పరిధిపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్‌ చట్ట గెజిట్‌లోకి పోలవరం, మార్కాపురం జిల్లాలు చేర్చే ప్రతిపాదనలను మంత్రి వర్గం ఆమోదించింది. ఈ విషయమై కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపే అజెండాకు ఆమోదం దక్కింది.

'జల్‌ జీవన్ మిషన్ ద్వారా నిధుల మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపింది. వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వర్క్స్‌లో అదనపు గ్రానైట్ కొనుగోలు, లైనింగ్ పనులకు రూ.23.47 కోట్లు, ప్యాకేజ్-64 పనులకు రూ.24.51 కోట్లు మంజూరుకు అనుమతులు ఇచ్చింది. ధవళేశ్వరం ఇరిగేషన్ సర్కిల్‌లో అత్యవసర మరమ్మతులకు రూ.255.89 లక్షలు నిధుల మంజూరుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.' -కొలుసు పార్థసారథి, సమాచార, పౌరసంబంధాల శాఖ మంత్రి

సమావేశానికి రాని మంత్రులు: వివిధ కారణాల వలన ఆరుగురు మంత్రులు మంత్రివర్గ సమావేశానికి రాలేకపోతున్నామని ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చారు. తీవ్ర అనారోగ్యం వలన మంత్రులు గొట్టిపాటి రవికుమార్, అనిత, టీజీ భరత్ గైర్హాజరు కాగా భార్య సంవత్సరికం వల్ల ఫరుఖ్ కేబినెట్​కు రాలేకపొయారు. పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణ వలన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కేబినెట్​కు రాలేదు.

'సిద్ధంగా ఉండండి' - 6 నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగొచ్చు - మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖ, తిరుపతి, కాకినాడ జిల్లాల్లో పర్యాటక ప్రాజెక్టులు - కేబినెట్ నిర్ణయాలివే

