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కాంట్రాక్టర్లు ఎందుకు రాలేదు? - అధికారులపై మంత్రి పార్థసారథి ఆగ్రహం

వైఎస్సార్ జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పర్యటించిన మంత్రి పార్థసారథి - జగనన్న కాలనీలో అవకతవకలపై లబ్ధిదారులతో మాట్లాడిన మంత్రి - డబ్బులు తీసుకుని ఇళ్లు నిర్మించని కాంట్రాక్టర్లపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పార్థసారథి

Minister Kolusu Parthasarathi Fire on Sachivalayam Employees
Minister Kolusu Parthasarathi Fire on Sachivalayam Employees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:58 PM IST

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Minister Kolusu Parthasarathi Fire on Officers And House Contractors: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరదరాజుల రెడ్డితో కలిసి బొల్లవరం జగనన్న కాలనీని పరిశీలించారు. అదే విధంగా జగనన్న కాలనీలో జరిగిన అక్రమాలు, అవకతవకలపై లబ్ధిదారులతో నేరుగా మాట్లాడి వివరాలన్నీ తెలుసున్నారు. తమ వద్ద కాంట్రాక్టర్లు డబ్బులు తీసుకుని ఇళ్లు నిర్మించలేదంటూ లబ్ధిదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే అవకతవకలు: అంతేకాకుండా అధికారులు సైతం స్పందించడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాంతో డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసిన కాంట్రాక్టర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని మంత్రి పార్థసారథి ఆదేశించారు. సచివాలయం ఉద్యోగుల వ్యవహారం పైనా విచారణ చేపట్టి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

జగనన్న కాలనీలో అవకతవకలు - లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి నిర్వహించిన మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి (ETV Bharat)

లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తుంటే కాంట్రాక్టర్లు ఎందుకు రాలేదని అధికారులపై మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగనన్న కాలనీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున అవినీతి, అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. కాలనీల పేరుతో కోట్ల రూపాయలను దోపిడీ చేశారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ఈ సందర్భంగా విమర్శించారు.

బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు: ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తై మీకు బిల్లులు రాకపోతే మీరు వెంటనే అధికారులను సంప్రదించాలని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ప్రజలకు వివరించారు. ఇంత భారీ ఎత్తున నిర్మాణ రంగంలో అవకతవకలు జరిగాయనే అభియోగాలు ఉన్నందున దీనిపై విజిలెన్స్ అధికారులతో విచారణ చేపట్టామన్నారు. అనంతరం విచారణకు సంబంధించి ప్రక్రియ అంతా పూర్తయిన తరువాత దీనిపై తదుపరి చర్యలను తీసుకుంటున్నామని మంత్రి తెలియజేశారు.

ఈ అవినీతికి సంబంధించి ఏ విధమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలన్నింటినీ చేపట్టిందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి వివరించారు. ఇందులో భాగంగా ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్లు డబ్బులను తీసుకుని ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేయకుండా ఉన్నారో వారిపై చర్యలను తీసుకోనున్నాం. కాంట్రాక్టర్లపై క్రిమినల్ కేసులతో సహా రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ ద్వారా చర్యలను తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

అర్హత ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఇళ్లు: ఇందులో భాగంగా శాఖాపరంగా ఉద్యోగుల ద్వారా జరిగిన అవినీతి, అవకతవకలపై ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నామని పార్థసారథి తేల్చిచెప్పారు. దీనికి ఇంకా ఎవరైనా ఉద్యోగులు ఉన్నట్లయితే వారిపై కూడా చర్యలను తీసుకోవడానికి వెనకాడబోమని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి స్పష్టం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు అర్హత ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఇంటిని నిర్మించి అందించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి కొలుసు పేర్కొన్నారు.

"డబ్బులు తీసుకుని ఇళ్లను నిర్మించని కాంట్రాక్టర్లపై క్రిమినల్ కేసులతో సహా రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ ద్వారా చర్యలను తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. భారీ ఎత్తున నిర్మాణ రంగంలో అవకతవకలు జరిగాయనే అభియోగాలు ఉన్నందున దీనిపై విజిలెన్స్ అధికారులతో విచారణను చేపట్టాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగనన్న కాలనీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున అవినీతి, అక్రమాలు జరిగాయి. సచివాలయం ఉద్యోగుల వ్యవహారం పైనా విచారణ చేపట్టి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం". -కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి

అర్హులందరికీ ఇళ్లు ఇవ్వడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం: మంత్రి పార్థసారధి

పకడ్బందీగా 2025 మార్చి నుంచి కొత్తవారికి ఇళ్ల స్థలాలు: మంత్రి కొలుసు

TAGGED:

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MINISTER KOLUSU FIRE ON OFFICERS
PATHASARATHI ON GOVT HOUSES
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