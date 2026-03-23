ఎలాంటి పరిస్ధితులు వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలి - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
యుద్ధం వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించామన్న మంత్రి మంత్రి పార్థసారథి - ఆయిల్ కంపెనీలు, గ్యాస్ సరఫరాదారులతో సీఎం చర్చించారని వెల్లడి - గ్యాస్ ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 4:52 PM IST
CM Chandrababu Review On War Effect : యుద్దం వల్ల ఎలాంటి పరిస్ధితులు వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజలు ఎక్కడా ఇబ్బందులు పడకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు. గ్యాస్ కొరత దృష్ట్యా ఇండక్షన్ స్టవ్లను వాడేలా చేయాలని, కంపెనీలు వాటి ఉత్పత్తి పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించినట్లు మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు. ఆర్టీజీఎస్లో అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారని వెల్లడించారు. పైప్ ద్వారా సరఫరా చేసే గ్యాస్ను పెంచాలని కలెక్టర్లు, అధికారులును ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
భవిష్యత్తులో ప్రజలు సిలిండర్ గ్యాస్ నుంచి పైప్డ్ గ్యాస్కు మారేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు మంత్రి పార్థసారథి స్పష్టం చేశారు. యుద్దం కారణంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లపై ప్రజలు ఎవరూ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. యుద్దం వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటోన్న ప్రజల సమస్యలను సత్వర పరిష్కారంపై సీఎం చర్చించి ఆదేశాలిచ్చినట్లు వివరించారు. కేంద్ర ఆయిల్ కంపెనీలు, ప్రైవేటు గ్యాస్ సరఫరాదారులతోనూ సీఎం చర్చించారని వెల్లడించారు.
గ్యాస్ కొరతను అధిగమించేందుకు చర్యలు : గ్యాస్ వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, గ్యాస్ కొరతను అధిగమించేందుకు తీసుకోవాల్సిన పలు చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేసినట్లు మంత్రి పార్థసారథి వివరించారు. అకాల వర్షాల వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9981 హెక్టార్లలో వ్యవసాయ, 1388 హెక్టార్లలో హార్టీకల్చర్ పంటలకు నష్టం జరిగిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేయగా ఈనెల 31 లోపు కలెక్టర్ల ద్వారా పంట నష్టం వివరాలన్నీ సమగ్రంగా ప్రభుత్వానికి చేరాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.
వాట్సప్ గవర్నెన్స్తో మెరుగైన సేవలు : మొక్క జొన్న రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పన కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. అలాగే కేంద్రం నుంచి నష్ట పరిహారం రాబట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించినట్లు మంత్రి వివరించారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్ను ఎక్కువగా వినియోగించి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు మంత్రి పార్థసారథి వివరించారు.
"యుద్ధం వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించాం. ఆయిల్ కంపెనీలు, గ్యాస్ సరఫరాదారులతో సీఎం చర్చించారు. గ్యాస్ ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు. గ్యాస్ కొరత అధిగమించేందుకు సీఎం సూచనలు చేశారు. ఇండక్షన్ స్టవ్లు వినియోగించాలని సీఎం సూచించారు. ప్రజలు పైప్డ్ గ్యాస్కు మారేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు కంగారుపడాల్సిన పనిలేదు, అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకుంటాం. సుమారు 15 వేల మంది రైతులు నష్టపోయారు. సుమారు 11,500 హెక్టార్లలో పంటనష్టం జరిగింది. ఈనెల 31లోపు పంట నష్టం వివరాలు అందించాలని ఆదేశించాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇళ్లకోసం 10 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇళ్లు పొందేందుకు 6.5లక్షల మందికి అర్హత ఉన్నట్లు గుర్తించాం. ఇంటి నిర్మాణ యూనిట్ కాస్ట్ పట్టణాల్లో రూ.2.5 లక్షలు, గ్రామాల్లో రూ.2.39 లక్షలుగా నిర్ణయించాం." - కొలుసు పార్థసారథి, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి
