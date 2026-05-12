రొయ్య రైతులకు అన్యాయం జరిగితే సహించబోం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

రొయ్యల ఫీడ్ ధరల పెంపుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అచ్చెన్న - రైతులతో చర్చించకుండా ధరలు పెంచడం సరైన చర్య కాదని స్పష్టం - ఏపీఎస్​ఏడీఏ చట్టాన్ని పాటించాలని ఫీడ్ కంపెనీలకు హెచ్చరిక

Minister Atchannaidu Warns To Prawns Feed Companies over Price Hike
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 4:34 PM IST

Minister Atchannaidu Warns To Prawns Feed Companies over Price Hike: రొయ్యల ఫీడ్ ధరల పెంపుపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులతో చర్చించకుండా ధరలు పెంచడం సరైంది కాదని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఫీడ్ కంపెనీలు వనామీ ఫీడ్‌పై రూ.8, టైగర్ ఫీడ్‌పై రూ. 10 పెంచాయి. ఏపీఎస్​ఏడీఏ చట్టాన్ని పాటించాలని ఫీడ్ కంపెనీలను హెచ్చరించారు.

ఫీడ్ కంపెనీలపై ఆగ్రహం: అదే విధంగా పెంచిన ధరల అమలు నిలిపివేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. ధరల పెంపు విషయం ఏపీఎస్​ఏడీఏ చట్టం ప్రకారం కమిటీలో నిర్ణయం తీసుకోవాలని అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. రైతుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. రైతులకు అన్యాయం జరిగితే సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఆక్వా రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ నిలుస్తుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు.

ఆక్వా రైతుల నిరసన: రొయ్య మేతలను ఆకస్మికంగా టన్నుకి రూ. 8,000- 10,000 వరకు ధర పెంచడానికి నిరసనగా రొయ్యరైతుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం నియోజకవర్గంలో వీరవాసరం సెంటర్​లో ఆక్వా రైతులు ఆందోళనను చేపట్టారు. ఫీడ్ కంపెనీలు, ఎగుమతి దారులు సిండికేట్​గా మారి దారుణంగా ధరల్ని పెంచారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రొయ్యల మేత ధరల పెంపుపై తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని నినాదాలను చేశారు. మూడు నెలల కాలంలో రెండుసార్లు పెరిగిన మేత ధరల పెంపుపై ఆక్వా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

న్యాయం చేయాలి: దీని ఫలితంగా టన్నుకు ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల వరకు అదనపు భారం పడిందని ఆక్వా రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మేత ధరల పెంపునకు నిరసనగా రొయ్య మేత బస్తాలను ఆక్వా రైతులు తగలబెట్టారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఆక్వా రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని రైతులంతా కోరారు.

దాణా ధరల పెరుగుదల - రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన : దాణా ధరల పెంపుతో ఆక్వా రైతులు ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అమెరికాలో ట్రంప్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి, స్థానిక రైతులు ఏదో ఒక రూపంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మొదట, వారు సుంకాల ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ తర్వాత, రొయ్యల నిల్వల్లో వ్యాధులు పెరగడం వల్ల గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లాయి. మరోవైపు, పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు సాగును దుర్భరమైన భారంగా మార్చాయి. ఇప్పుడు, దాణా ధరల పెరుగుదల జలచర రైతులలో తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది.

