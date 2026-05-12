రొయ్య రైతులకు అన్యాయం జరిగితే సహించబోం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
రొయ్యల ఫీడ్ ధరల పెంపుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అచ్చెన్న - రైతులతో చర్చించకుండా ధరలు పెంచడం సరైన చర్య కాదని స్పష్టం - ఏపీఎస్ఏడీఏ చట్టాన్ని పాటించాలని ఫీడ్ కంపెనీలకు హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 4:34 PM IST
Minister Atchannaidu Warns To Prawns Feed Companies over Price Hike: రొయ్యల ఫీడ్ ధరల పెంపుపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులతో చర్చించకుండా ధరలు పెంచడం సరైంది కాదని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఫీడ్ కంపెనీలు వనామీ ఫీడ్పై రూ.8, టైగర్ ఫీడ్పై రూ. 10 పెంచాయి. ఏపీఎస్ఏడీఏ చట్టాన్ని పాటించాలని ఫీడ్ కంపెనీలను హెచ్చరించారు.
ఫీడ్ కంపెనీలపై ఆగ్రహం: అదే విధంగా పెంచిన ధరల అమలు నిలిపివేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. ధరల పెంపు విషయం ఏపీఎస్ఏడీఏ చట్టం ప్రకారం కమిటీలో నిర్ణయం తీసుకోవాలని అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. రైతుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. రైతులకు అన్యాయం జరిగితే సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఆక్వా రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ నిలుస్తుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు.
ఆక్వా రైతుల నిరసన: రొయ్య మేతలను ఆకస్మికంగా టన్నుకి రూ. 8,000- 10,000 వరకు ధర పెంచడానికి నిరసనగా రొయ్యరైతుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం నియోజకవర్గంలో వీరవాసరం సెంటర్లో ఆక్వా రైతులు ఆందోళనను చేపట్టారు. ఫీడ్ కంపెనీలు, ఎగుమతి దారులు సిండికేట్గా మారి దారుణంగా ధరల్ని పెంచారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రొయ్యల మేత ధరల పెంపుపై తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని నినాదాలను చేశారు. మూడు నెలల కాలంలో రెండుసార్లు పెరిగిన మేత ధరల పెంపుపై ఆక్వా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
న్యాయం చేయాలి: దీని ఫలితంగా టన్నుకు ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల వరకు అదనపు భారం పడిందని ఆక్వా రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్లు జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మేత ధరల పెంపునకు నిరసనగా రొయ్య మేత బస్తాలను ఆక్వా రైతులు తగలబెట్టారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఆక్వా రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని రైతులంతా కోరారు.
దాణా ధరల పెరుగుదల - రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన : దాణా ధరల పెంపుతో ఆక్వా రైతులు ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అమెరికాలో ట్రంప్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి, స్థానిక రైతులు ఏదో ఒక రూపంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మొదట, వారు సుంకాల ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ తర్వాత, రొయ్యల నిల్వల్లో వ్యాధులు పెరగడం వల్ల గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లాయి. మరోవైపు, పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు సాగును దుర్భరమైన భారంగా మార్చాయి. ఇప్పుడు, దాణా ధరల పెరుగుదల జలచర రైతులలో తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది.
మేత రేటు పెంపు - రొయ్య రైతుపై మరో పిడుగు
అయ్యో 'రొయ్య' - పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో పడిపోతున్న ధరలు!