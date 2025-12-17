ETV Bharat / state

పర్యాటకంలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో ముందడుగు - ఏడీటీవోఐతో ఎంవోయూ

ఏడీటీవోఐ ప్రతినిధులతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న మంత్రి కందుల దుర్గేష్ - విశాఖపట్నం వేదికగా 'ఏడీటీవోఐ నేషనల్ టూరిజం మార్ట్ 2025' నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడి

Minister_Durgesh_MoU_with_ADTOI
Minister_Durgesh_MoU_with_ADTOI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Durgesh Signed MoU with ADTOI: ఏపీ పర్యాటక రంగాన్ని దేశీయంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ టూర్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ADTOI) సహకారంతో 2026 ఫిబ్రవరి 13, 14 తేదీల్లో విశాఖపట్నం వేదికగా 'ఏడీటీవోఐ నేషనల్ టూరిజం మార్ట్ 2025' నిర్వహించనున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రకటించారు. వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, పర్యాటక శాఖ ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో ఏడీటీవోఐ ప్రతినిధులతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్నారు.

ఏపీని దేశీయ పర్యాటక రంగంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్నట్లు మంత్రి దుర్గేష్ తెలిపారు. అద్భుతమైన తీరప్రాంతం, మెరుగైన మౌలిక వసతులు కలిగిన విశాఖ నగరం ఈ జాతీయ స్థాయి ఈవెంట్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం గర్వకారణమని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని కోస్టల్ టూరిజం, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, ఎకో-అడ్వెంచర్ టూరిజం, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల పర్యాటకాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక గొప్ప వేదికని తెలిపారు. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మార్ట్‌లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ టూర్ ఆపరేటర్లు, హోటల్ యజమానులు, డెస్టినేషన్ ప్రమోటర్లు, పర్యాటక రంగ వాటాదారులు, ట్రావెల్ నిపుణులు పాల్గొంటారని తెలిపారు.

2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఈవెంట్ బీ2బీ నెట్‌వర్కింగ్ సెషన్లు, గమ్యస్థానాల ప్రదర్శనలు, వ్యాపార సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శన కార్యక్రమాల ద్వారా స్థానిక పర్యాటక వాటాదారులకు జాతీయ స్థాయిలో వ్యాపార సంబంధాలు ఏర్పడతాయని తాము భావిస్తున్నట్లు మంత్రి దుర్గేష్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని అపారమైన, వైవిధ్యభరితమైన పర్యాటక అవకాశాలను ప్రదర్శించడానికి ఇదొక అద్భుతమైన వేదికగా నిలుస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ చొరవ వల్ల రాష్ట్రానికి పర్యాటకుల రాక పెరగడమే కాకుండా, స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాపార సంబంధాలు మెరుగుపడతాయని, జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభిస్తుందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

పీపీపీ విధానంలో స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణం: పెట్టుబడులు, హోటల్ గదుల నిర్మాణం ఆధారంగానే స్టార్ హోటళ్లకు స్థలాలు కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు స్థలాల కేటాయింపులపై అనుసరించాల్సిన విధి విధానాలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ స్థలాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం కింద హోటళ్ల నిర్మాణానికి పెట్టుబడి దారుల నుంచి పోటీ రావడం వల్ల దీనికోసం ప్రత్యేక నిబంధనలతో మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం సిద్దం చేసి ప్రకటించింది. రాష్ట్ర పర్యాటక విధానం 2024-29 లో పీపీపీ విధానంలో స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణానికి స్థలాలు కేటాయించాలని నిర్ణయించారు.

పెట్టుబడిదారుల నుంచి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలు ఎక్కువగా రావడం, పలు ప్రాంతాల్లో కొన్ని స్థలాలకు అత్యధికులు పోటీ పడుతుండటంతో వీటి కేటాయింపుల్లో తలెత్తే సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఒకే ప్రాతంలో స్థలానికి ఎక్కువ ప్రతిపాదనలు వచ్చినపుడు అధిక పెట్టుబడి, సమర్థ భూ వినియోగం ఆధారంగా స్థలాలు కేటాయించాలని ఆదేశించారు. సంస్థ విశ్వసనీయత, అనుభవం, అధిక ఆదాయ భాగస్వామ్యం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని టూరిజం సీఈవోను ఆదేశిస్తూ పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

'మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే కేరళను మించి పర్యాటకాభివృద్ధి'

విశాఖ అందాలు, తిరుపతి ఆలయాలు - డబుల్ డెక్కర్ బస్సులతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు

TAGGED:

KANDULA DURGESH MOU WITH ADTOI
MOU WITH ADTOI
ADTOI NATIONAL TOURISM MART 2025
ఏడీటీవోఐ నేషనల్ టూరిజం మార్ట్ 2025
MINISTER DURGESH MOU WITH ADTOI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.