మోడల్ పాఠశాలలుగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లు - విద్యార్థుల ప్రవేశాల పెంపుపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ

రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నింటినీ మోడల్ పాఠశాలలుగా మార్చడానికి ప్రత్యేక కార్యచరణ - ఈసారి 10శాతం ప్రవేశాలు పెంచే విధంగా చర్యలు - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపుపై స్పందించిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్

Minister Kandula Durgesh On Admissions in Government Schools
Minister Kandula Durgesh On Admissions in Government Schools
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 4:34 PM IST

Minister Kandula Durgesh On Admissions in Government Schools : విశాలమైన తరగతి గదులు. ఆకట్టుకునే ఆట స్థలాలు. ఆపార అనుభవం, అంకితభావం కలిగిన గురువులు. వీటన్నింటికీ మించి పైసా ఖర్చు లేకుండానే దొరికే ఉత్తమ విద్య. ఇవీ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బడుల ప్రత్యేకతలు. రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఐఏఎస్​ల వరకు చాలా మంది ఇక్కడ చదువుకున్నవారే. దీంతో ప్రైవేటు స్కూల్స్‌ బాట పట్టిన పిల్లలను తిరిగి సర్కారు బడులకు తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన, అభ్యసనతో పాటు వారి సమగ్రాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.

అందులో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపుపై దృష్టి సారించాలని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రవేశాల కోసం ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించాలని సూచించారు. ఇందులో ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేస్తామని తెలిపారు. ఈసారి 10శాతం ప్రవేశాలు పెంచే లక్ష్యంగా పని చేయాలన్నారు. చదువు మధ్యలో మానేసేవారి సంఖ్యను సున్నాకు తీసుకురావాలని సూచించారు. బడిఈడు పిల్లలందరూ బడిలోనే ఉండాలని, పిల్లల హాజరు శాతం పెంచేందుకు కృషి చేయాలని ఇప్పటికే అధికారులకు మంత్రి లోకేశ్ దిశానిర్దేశం చేశారు.

మోడల్ పాఠశాలలుగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లు - విద్యార్థుల ప్రవేశాల పెంపుపై ప్రత్యేక కార్యచరణ (ETV Bharat)

మోడల్ పాఠశాలలుగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లు : తాజాగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపుపై రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేష్ స్పందించారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నింటినీ మోడల్ పాఠశాలలుగా మార్చడానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ కార్యాచరణ రూపొందించాలని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలను అభివృద్ధి పరిచే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుందని చెప్పారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం గోపవరంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు ప్రైవేటు పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని కంటే శిక్షణ పొంది ఉంటారని, అటువంటి ఉపాధ్యాయులున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మీ పిల్లలను పంపించాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.

గతం కంటే 10% అధికంగా ప్రవేశాలు : ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుకునే పిల్లలకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నట్లు మంత్రి దుర్గేష్ వివరించారు. ప్రతి శనివారం నో బ్యాగ్ డే గా ప్రకటించి అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో విద్యార్థులు శనివారం రోజు ఎటువంటి బ్యాగ్​లు, పుస్తకాలు పాఠశాలకు తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో గతం కంటే 10% అధికంగా విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరేలా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.

"రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నింటినీ మోడల్ పాఠశాలలుగా తీర్చిదిద్ది, మన పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించేందుకు మంత్రి లోకేశ్ కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఇప్పటికీ ఎక్కడైనా విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఉంటే వారిని వెంటనే గుర్తించి పాఠశాలలకు వెళ్లేలా చూడాలి. విద్యార్థులకు యూనిఫాం, మధ్యాహ్న భోజనం, 15 వేల రూపాయలను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. గతంలో కంటే 10 శాతం అధికంగా ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ బడుల్లో అడ్మిషన్లు పెరగాలి. పాఠశాలల్లో ప్రతి శనివారం నో బ్యాగ్ డేను కొనసాగిస్తున్నాం". - కందుల దుర్గేష్, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి

పిల్లల జీవితాలతో ఆటలు : అయితే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనేక రంగాలను నాశనం చేసి, పిల్లల జీవితాలతోనూ ఆడుకుంది. టీచర్లకు సరైన శిక్షణ ఇవ్వకుండానే అన్ని పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 5 ఏళ్లలో కనీసం ఒక్క ఉపాధ్యాయ పోస్టును సైతం భర్తీ చేయలేదు. నిరంకుశంగా బడుల వీలినం చేపట్టింది. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పిల్లలు కొంతమంది ప్రైవేటు వైపు మళ్లగా మరికొందరు స్థోమత లేక బడి మానేశారు. కూటమి సర్కార్‌ రాగానే సమస్యలను చాలా వరకు చక్కదిద్దింది.

మెగా డీఎస్సీ ద్వారా టీచర్‌ పోస్టులు భర్తీ చేసింది. ప్రాథమికోన్నత, హైస్కూల్‌ ప్లస్‌ విధానాలు రద్దు చేసింది. అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు విద్యార్థులను ప్రభుత్వ బడులకు తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు గురువులు నడుం బిగించారు. "ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పిద్దాం-ఊరి బడిని కాపాడుకుందాం" నినాదంతో ఓ కార్యక్రమం చేపట్టాలని సంకల్పించారు.

Last Updated : April 29, 2026 at 4:34 PM IST

