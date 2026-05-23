ఏపీలో కాలుష్యరహితంగా గోదావరి పుష్కరాలు - కుంభమేళా తరహాలో విస్తృత ఏర్పాట్లు

రాజమహేంద్రవరంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పర్యటన ఖరారు - రేపు రాత్రికి రాజమహేంద్రవరంలో బస - గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పవన్ పరిశీలిస్తారన్న మంత్రి కందుల దుర్గేష్

Minister Kandula Durgesh On Pawan Kalyan Rajamahendravaram Tour
Minister Kandula Durgesh On Pawan Kalyan Rajamahendravaram Tour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:55 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 8:23 PM IST

Minister Kandula Durgesh On Pawan Kalyan Rajamahendravaram Tour : రాష్ట్రంలో గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళాను తలపించేలా నిర్వహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సన్నద్ధం అవుతోంది. అందులో భాగంగా వచ్చే ఏడాది అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ వినూత్న ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగరాజ్ కుంభమేళాలో అనుసరించిన విధానాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

తాజాగా గోదావరి పుష్కరాలను కాలుష్య రహితంగా నిర్వహించడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలిపారు. సోమవారం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన సందర్భంగా నేడు(శనివారం) ఏర్పాట్లను మంత్రి పర్యవేక్షించారు. జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి, ఎస్పీ డి.నరసింహ కిషోర్, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ రాహుల్ మీనాతో కలిసి ఆయన ఏర్పాట్లు పరిశీలించారు.

గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై సమగ్ర సమీక్ష : గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలో కాలుష్య నిర్మూలన, పుష్కరాల నిర్వహణకు అవసరమైన చర్యలపై డిప్యూటీ సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. రేపు(ఆదివారం) రాత్రి ఉపముఖ్యమంత్రి రాజమహేంద్రవరానికి చేరుకోనున్నారని, సోమవారం ఉదయం పుష్కర ఘాట్ నుంచి కోటిలింగాల రేవు వరకు బోటు ద్వారా వివిధ ఘాట్లను పరిశీలించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

అలాగే నల్లా ఛానల్‌ను కాలుష్య రహితంగా మార్చేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను కూడా పరిశీలించనున్నారని చెప్పారు. అనంతరం రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై సమగ్ర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు.

"రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సోమవారం నాడు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో పర్యటిస్తారు. ఇక్కడ పుష్కరాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు, అలాగే కాలుష్య రహితంగా నిర్వహించడం ఎలాగే అనే అంశాలను పరిశీలిస్తారు. రేపు రాత్రి పవన్ కల్యాణ్ రాజమహేంద్రవరానికి చేరుకుంటారు. సోమవారం ఉదయం పుష్కర ఘాట్ నుంచి కోటిలింగాల రేవు వరకు బోటు ద్వారా వివిధ ఘాట్లను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై సమగ్ర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు." - కందుల దుర్గేష్, రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి

10 కోట్ల మంది పుణ్యస్నానాలు : గోదావరి పుష్కరాలు వచ్చే సంవత్సరం జూన్‌ 26వ తేదీ నుంచి జులై 7వ తేదీ వరకు జరగనుండగా, వీటిలో కీలక రోజుల్లో (పీక్‌ డేస్‌) సగటున కోటి మంది చొప్పున పుష్కర స్నానాలు చేస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పుష్కరాలు మొదలయ్యే రోజు, చివరి రోజు, వారాంతాలైన శని, ఆదివారాలు, అమావాస్య రోజున సుమారు కోటి మంది చొప్పున భక్తులు వస్తారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఆరు జిల్లాల పరిధిలో మొత్తంగా ఏర్పాటుచేసే ఘాట్లలో సుమారు 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది పుణ్యస్నానాలు చేస్తారని అధికారులు లెక్కలు వేశారు. 2015స సంవత్సరంలో జరిగిన పుష్కరాల్లో దాదాపు 4.86 కోట్ల మంది పుణ్యస్నానాలు చేశారు. అత్యధికంగా 2015వ సంవత్సరం జులై 18న 58.26 లక్షలు, 19వ తేదీన 56.23 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారు. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

కుంభమేళాపై అధ్యయనం :

  • గత సంవత్సరం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జనవరి 13వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ వరకు మహా కుంభమేళా జరిగింది. ఈ మేళాలో ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారో పరిశీలించాలని కొద్దిరోజుల క్రితం సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడి అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో మహాకుంభమేళాలో చేసిన ఏర్పాట్లపై అధికారులు కూడా అధ్యయనం చేశారు.
  • ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జరిగిన మహా కుంభమేళాలో మొత్తం 66.3 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చారు. కీలక రోజుల్లో సగటున 5 కోట్ల మంది చొప్పున కుంభమేళాకి వచ్చారు.
  • సుమారు 4 వేల హెక్టార్లలో తాత్కాలిక టౌన్‌షిప్‌లు రూపొందించారు.
  • 1.5 లక్షల టెంట్లు, అంతే సంఖ్యలో మరుగుదొడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
  • నది మీదుగా భక్తులు నడిచి వెళ్లేందుకు 30 పాంటూన్‌ వంతెనలు నిర్మించారు.
  • కొత్తగా రెండు విమానాశ్రయ టెర్మినల్స్‌ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 14 వంతెనలను (ఫ్లైఓవర్లు) నిర్మించారు. 67 వేల ఎల్‌ఈడీ లైట్లు, 11 కొత్త ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేళాకి 17 ప్రధాన రోడ్లను తీర్చిదిద్దారు.
  • మొత్తంగా సుమారు రూ.7,109 కోట్ల మేర నిధులు మహాకుంభమేళాకి వెచ్చించారు.
  • కుంభమేళాలో జరిగిన తొక్కిసలాట, తాత్కాలిక టెంట్లలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదాలు వంటివాటిపై కూడా అధికారులు అధ్యయనం చేశారు.
  • వీటన్నింటినీ దృష్టిలోపెట్టుకొని, గోదావరి పుష్కరాలకు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తే, భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చనేది అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

