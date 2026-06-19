సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు అంశంపై ప్రత్యేక కమిటీ: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్
రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బంది లేకుండా షూటింగ్లు చిత్రీకరించుకోవచ్చు - పూర్తి రక్షణ, సహకారం అందిస్తాం - నివేదిక వచ్చాక నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న మంత్రి కందుల దుర్గేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:42 PM IST
Minister Kandula Durgesh on Cinema Ticket Rates : రాష్ట్రంలో సినిమా టిక్కెట్ల రేటు పెంచుకునే అంశంలో ప్రత్యేక కమిటీని నియమించామని, ఆ నివేదిక వచ్చాక నిర్ణయం తీసుకుంటామని సినిమాటొగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ చెప్పారు. రూ.100 కోట్ల పైబడి పెట్టుబడి పెట్టితీసే సిమిమాల రాబడికి ప్రీమియర్ షోలు, 10 రోజులు షో నిర్వహించేందుకు టిక్కెట్ ధరలు పెంపు ఇప్పటికే అమలులో ఉన్నందున వెసులుబాటు కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు.
కమిటీ నివేదిక వచ్చాక ఉత్తర్వులు జారీ చేసి ఏ సినిమాకు ఎంత మేర టిక్కెట్ ధరలు పెంచాలన్న అంశంపై స్పష్టత వస్తుందన్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బంది లేకుండా షూటింగ్లు చిత్రీకరించుకోవచ్చన్నారు. దీనికి ప్రభుత్వం పూర్తి రక్షణ, సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి దుర్గేశ్ చెప్పారు. పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ రంగాల రెండేళ్ల ప్రగతిపై విజయవాడలో పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్, ఎండీ పద్మావతి, సాంస్కృతిక శాఖ సీఈవో మల్లిఖార్జునరావు, ఇతర అధికారులతో కలిసి దుర్గేశ్ మీడియాకు వివరించారు.
పర్యాటకరంగం కొత్తపుంతలు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పర్యాటకరంగ ప్రగతి కొత్తపుంతలు తొక్కుతోందని, ప్రపంచ పర్యాటక రంగ కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను తీర్చిదిద్దుతున్నామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక 37 కోట్ల మంది దేశీయ పర్యాటకులు వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శించారని, 17 శాతం పెరుగుదల నమోదైందన్నారు. విదేశీయులు 2 లక్షల 62 వేల మంది పర్యటించారని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పర్యాటక రంగం 16వ స్థానం నుంచి 13 వస్థానానికి చేరుకున్నామని, వచ్చే ఐదేళ్లలో 50 వేల ఆతిథ్య గదులు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కృషి చేస్తున్నట్టు చెప్పారు.
పర్యాటకరంగానికి పారిశ్రామిక హోదా ఇవ్వడంతోపాటు కొత్త పర్యాటక పాలసీ తీసుకురావడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు అమితాసక్తి చూపుతున్నారని, రూ.20 వేల కోట్లు పెట్టుబడులు ఆకర్షించామని మంత్రి చెప్పారు. అలాగే పర్యాటక శోభ పేరిట ప్రజా భాగస్వామంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించినట్టు తెలిపారు. సాంస్కృతికశాఖ ఆధ్వర్యంలోనూ మహనీయుల వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నామని, కళారత్న పురస్కారాలు ప్రదానం చేశామని తెలిపారు.
ఆ వ్యాఖ్యలు మానవత్వం ఉన్న ఎవరినైనా? : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వరంగల్లో అనారోగ్యంతో ఉన్న చిన్నారి నిరంజన్ను పరామర్శించి ఆర్థిక సాయం అందించిన వ్యవహారంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు పేర్ని నానీ వ్యాఖ్యలు మానవత్వం ఉన్న ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెడతాయని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారికి మనవత్వం లేదని, సంస్కార హీనం ఉన్న వ్యక్తిగా మాట్లాడటం దుర్మార్గమని, ఇప్పటికైనా పేర్ని నాని మారకపోతే ప్రజలు చీదరించుకుంటారని అన్నారు. అలాగే హోం మత్రి అనితపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు గుడివాడ అమర్నాథ్ వ్యాఖ్యలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్టు చెప్పారు. వేషధారణపై మహిళలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ, హక్కులు ఉన్నాయని, హోం మంత్రి అనిత చాలా సంప్రదాయంగా ఉంటారని, అద్భుత పనితీరు కనబరిచే హోం మంత్రిపై అలాంటి వ్యాఖ్యలు సరికాదని అన్నారు.
పద్ధతి మార్చుకోకుంటే అంతే : అలాగే విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కావాలని కులాల మధ్య గొడవలు, రాజకీయ అంశంగా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ విమర్శించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది. సీఐ నాగరాజుని సస్పెండ్ చేసిందని, అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహకిశోర్ను విచారణ అధికారిగా నియమించిందని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం, అవసరం లేని వాటిని రాద్ధాంతం చేయడం, మానవత్వం లేని విధంగా వ్యవరించడం ఆక్షేపణీయమని, పద్ధతి మార్చుకోకుంటే ప్రజలు ఎలాంటి ఎదుగుదల లేకుండా చేస్తారని మంత్రి దుర్గేశ్ హెచ్చరించారు.
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