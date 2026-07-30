ETV Bharat / state

ఏపీలో బుద్ధిస్ట్‌ సర్క్యూట్‌ - ఆ ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో రాష్ట్రంలో బుద్ధిస్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ఏర్పాటు - ‘మైత్రేయ బుద్ధవిహార’ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో వెల్లడించిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ - దక్షిణ బుద్ధ గయగా మైత్రేయ బుద్ధవిహార్‌

Buddhist Circuits in Andhra Pradesh
Buddhist Circuits in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Buddhist Circuits in Andhra Pradesh : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో రాష్ట్రంలోని అమరావతి, నాగార్జునకొండ, ఆదుర్రు, ఉండ్రాజవరం, తొట్లకొండ, బావికొండ, ఘంటసాల తదితర ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేసి బుద్ధిస్ట్‌ సర్క్యూట్‌ను ఏర్పాటుచేస్తామని పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ తెలిపారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరంలో దాతల సహకారంతో నిర్మించిన ‘మైత్రేయ బుద్ధవిహార’ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు.

Buddhist Circuits in Andhra Pradesh
జ్యోతి వెలిగిస్తున్న మంత్రి దుర్గేష్, పీఠాధిపతి భంతే అనాలయో, నాగానంద ఇంటర్నేషనల్‌ బుద్ధిస్ట్‌ యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకులు బోధగామ చండిమా థేరో తదితరు (EENADU)

యువతలో నైతిక విలువల పెంపు : పీఠాధిపతి భంతే అనాలయో అధ్యక్షతన బుధవారం నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ, యువత, విద్యార్థుల్లో నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువలను పెంచేందుకు బుద్ధ విహార కృషి చేయాలని ఆకాంక్షించారు. ఉండ్రాజవరం ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అదేవిధంగా శ్రీలంకలోని నాగానంద ఇంటర్నేషనల్‌ బుద్ధిస్ట్‌ యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకులు బోధగామ చండిమా థేరో పర్యవేక్షణలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ, బుద్ధపూజ, మైత్రీభావన, సంఘదానం, ధమ్మ ప్రవచనం, అఖండ అన్నసమారాధన నిర్వహించారు. అంతేగాక శ్రీలంక, థాయ్‌లాండ్, మలేసియా, మయన్మార్, సింగపూర్‌ నుంచి బౌద్ధభిక్షువులు, పీఠాధిపతులు, ఉపాసకులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో విశ్రాంత డీజీపీ చెన్నూరి ఆంజనేయరెడ్డి, మాజీ మంత్రి గొల్లపల్లి సూర్యారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

దక్షిణ బుద్ధ గయగా తీర్చిదిద్దుతాం : ఉండ్రాజవరంలో 5 ఎకరాల్లో నిర్మించిన మైత్రేయ బుద్ధవిహార్‌ను దక్షిణ బుద్ధ గయగా తీర్చిదిద్దుతామని బుద్ధవిహార పీఠాధిపతి భంతే అనాలయో తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే పాఠశాల, జూనియర్‌ కళాశాల, బౌద్ధ శిక్షణ కళాశాల, ధ్యాన మందిరం, నిత్యాన్నదానం అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం బాలవికాస కేంద్రం ప్రతి వారం దంత, నేత్ర వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నామని గుర్తుచేశారు. ఐదేళ్లలో సుమారు 1200 నేత్ర శస్త్రచికిత్సలు చేయించామన్నారు. అనేక ఇతర కార్యక్రమాలూ చేపడుతున్నామని అని బుద్ధవిహార పీఠాధిపతి భంతే అనాలయో అన్నారు.

బౌద్ధ అవశేషాలకు చారిత్రక ఆధారాలు : మరోవైపు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాపవరంలోని పాండవుల మెట్ట బౌద్ధ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇక్కడ ఎన్నో బౌద్ధ అవశేషాలకు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నందున పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. బౌద్ధుల అవశేషాలను చూసేందుకు నిత్యం పర్యాటకులు తరలివస్తున్నారు. అలాగే పురాతన అవశేషాలు దెబ్బతినకుండా ఈ ఆరామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రతిపాదనలు పంపారు.

రాజమహేంద్రవరానికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో బౌద్ధ సన్యాసులు తమ స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కట్టడాలు నిర్మించారు. ఈ మెట్టను క్రీస్తు పూర్వం ఒకటవ శతాబ్దం నాటి బౌద్ధ క్షేత్రంగా కేంద్ర పురావస్తు శాఖ గుర్తించింది. బౌద్ధ సన్యాసులు నివసించిన గదులు, అర్థచంద్రాకార ఇటుకలతో నిర్మించిన 24 చిన్న స్థూపాలు, చైత్యం, పూజగది, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, పెద్ద హాలు, కల్లంతో పాటు కొండపైకి చేరేందుకు 27 మెట్ల మార్గం పురావస్తు శాఖ తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయి. జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన స్మారక ప్రాచీన కట్టడంగా 1958లోనే దీనిని గుర్తించారు.

పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి స్పీడప్​ - బౌద్ధ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి

పర్యాటక ఆకర్షణగా 'పాండవుల మెట్ట' - బౌద్ధుల అవశేషాలను చూసేందుకు తరలివస్తున్న పర్యాటకులు

TAGGED:

DURGESH ON BUDDHIST CIRCUITS
ఏపీలో బుద్ధిస్ట్‌ సర్క్యూట్‌
BUDDHIST CIRCUIT TO ENHANCE TOURISM
BUDDHIST CIRCUITS IN UNDARAJAVARAM
BUDDHIST CIRCUITS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.