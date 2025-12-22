ETV Bharat / state

కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం - జనవరిలో 'ఆవకాయ్' ఉత్సవాలు: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్

కృష్ణా నదీ తీరంలో "ఆవకాయ్" పేరుతో ఉత్సవాలు - సాంస్కృతిక, సినీ వైభవాన్నితెలిపేలా కార్యక్రమాలు - సినీ పరిశ్రమ సమస్యలపై చర్యలు తీసుకుంటామన్న మంత్రి - ఉగాది నాటికి నంది అవార్డులు అందిస్తామని స్పష్టం

Amaravathi Avakai Celebrations
Amaravathi Avakai Celebrations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 7:13 PM IST

Minister Durgesh on Amaravathi Avakai Celebrations: రాజధాని అమరావతి బ్రాండింగ్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేయడం సహా తెలుగు సినిమా సాహిత్యం, కళల ప్రదర్శనను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. జనవరి 8 నుంచి 10వ తేదీ వరకు అమరావతిలో ఆవకాయ్ పేరిట ఉత్సవం నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.

విజయవాడలోని కృష్ణానదీ తీరం పున్నమి ఘాట్, భవానీ ద్వీపంలో ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అమరావతి ప్రాంతంలో ఆవకాయ్ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. తెలుగు సినిమా సాహిత్యం, కళల ప్రదర్శన సహా సినిమా, సాహిత్యం, కవిత్వం, సంగీతం, నృత్యం, థియేటర్, సాంస్కృతిక సంభాషణలతో ప్రోత్సహించేందుకు కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఉగాది నాటికి నంది అవార్డులు: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ (ETV Bharat)

అమరావతి ఆవకాయ్ ఉత్సవాలు టీమ్ వర్క్స్ ఆర్ట్స్ భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్ర టూరిజం అసోషియేషన్ నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో పోస్టర్​ను మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ఆవిష్కరించారు. పర్యాటక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అజైయ్ జైన్, ఎండీ ఆమ్రపాలి పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రుల సాంస్కృతికి వైభవాన్ని నిలబెట్డడం, కళలను ప్రోత్సహించడం కోసం అమరావతి ఆవకాయ్ ఉత్సవాలు ఏటా నిర్వహిస్తామన్నారు.

నాటి కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం: పద్యం, సాహిత్యం, నృత్యం, గానం, సినిమా తదితర విభాగాల్లో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. కళల గొప్పదనాన్ని తెలియజేయడం, వినూత్న విధానాలు అవలంభించడం కోసం కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఉచిత ఎంట్రీ ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని మంత్రి కోరారు.

కళాసాంస్కృతిక వైభవాన్ని నిలబెట్టుకోవడం, భావితరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జానపదాలు, తోలు బొమ్మలాటలు, బుర్రకథలు లాంటి కళలు కనుమరుగు అవుతున్నాయనీ, అంతరిస్తున్న పాతకాలపు నాటి కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ తరహా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

నంది అవార్డులు ఇస్తాం: సినీ నటీనటులను ప్రోత్సహించేందుకు నంది అవార్డులను ఇచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. నంది అవార్డులు, నంది నాటకోత్సవాల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సానుకూలంగా ఉన్నారు. ఈ విషయమై ఇప్పటికే సీఎం, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​కు స్పష్టమైన సూచనలు చేశారు. ఈ ఏడాది నంది అవార్డులు తప్పకుండా ఇస్తామని దుర్గేశ్ వెల్లడించారు.

ఏ విధానం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే చిత్ర పరిశ్రమకు ఉపయోగపడుతుందో ఆ తరహా ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిర్మాతలకు సూచించానని దుర్గేశ్ వివరించారు. తదుపరి సమావేశంలోనూ నంది అవార్డుల విషయంపై ఓ స్పష్టత వస్తుందని మంత్రి దుర్గేశ్ తెలిపారు.

ఏపీలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం. త్వరలోనే సమగ్రమైన నూతన ఫిల్మ్ పాలసీని తెస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ అన్నారు. దీనికి సంబంధించి డ్రాఫ్ట్ పాలసీ రూపొందిస్తున్నాం. సినీ నిర్మాతల ప్రతిపాదనలనూ జోడించి, అందరితో పాటు చర్చించిన అనంతరం దీనిని తీసుకొస్తామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అపార అవకాశాలున్నాయని కొనియాడారు.

సినీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పెద్దఎత్తున ముందుకొచ్చేలా పాలసీలో పలు రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. సినీ పరిశ్రమ సంబంధించి ఏ విధమైన సాయాన్ని కోరుకుంటున్నారో ప్రతిపాదనలు తీసుకురావాలని నిర్మాతలను కోరామని అన్నారు. ప్రతిపాదనలతో సమగ్ర అధ్యయనం చేసి సీఎంతో చర్చించి సరికొత్త పాలసీని ప్రకటిస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ స్పష్టం చేశారు.

ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి నిర్మాతలు ముందుకు రావాలని మంత్రి దుర్గేశ్ కోరారు. ఇందుకోసం ఏపీలో అపార అవకాశాలున్నాయని చెప్పారు. స్టూడియోల నిర్మాణం, డబ్బింగ్ థియేటర్లు, రీ రికార్డింగ్ థియేటర్లు తదితర మౌలిక సదుపాయాలన్నీ ఏర్పాటు అంశంలో ప్రొడ్యూసర్లు ముందుకొస్తే ప్రభుత్వ సహకారాన్ని అందిస్తామని వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై త్వరలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని వివరించారు.

రాష్ట్రంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం: మంత్రి దుర్గేష్‌

విశ్వంభర సెట్స్‌లో మెగాస్టార్​తో ఏపీ పర్యటక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​

