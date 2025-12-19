రూ.3,050 కోట్లతో జలజీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టు - రేపు పెరవలిలో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన
ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో జల్జీవన్ మిషన్ నిధులు రూ.3,050 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు- భూమిపూజ అనంతరం బహిరంగ సభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 6:38 PM IST
Kandula Durgesh Inspected Pawan Nidadavolu Tour Arrangements : ఉమ్మిడి గోదావరి జిల్లాలకు రక్షిత నీటిని అందించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తుందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ పథకాన్ని తూతూ మంత్రంగా అమలు చేసి చేతులు దులుపుకున్నారని విమర్శించారు. శనివారం వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల శంకుస్థాపన కోసం రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెరవలి రానున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మంత్రి, రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ కృష్ణ తేజ పరిశీలించారు. ఏర్పాట్లను పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
మంత్రి దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో జల్జీవన్ మిషన్ నిధులు రూ.3,050 కోట్లు. నిర్మాణ పనులకు భూమిపూజ అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. సభకు 12 వేల మందికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జలజీవన్ మిషన్ పథకాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తుంది. జలజీవన్ మిషన్ గోదావరి జలాల ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెరవలి రానున్నారు. ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాలలో 3 వేల 50 కోట్ల రూపాయలతో ప్రాజెక్టును అమలు చేయనున్నారు.' -మంత్రి కందుల దుర్గేష్
విజ్జేశ్వరం వద్ద ఒకటి ధవలేశ్వరం వద్ద మరొక గ్రిడ్ : ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రూ.1,400 కోట్ల రూపాయలతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ. 1,650 కోట్లతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తారని వివరించారు. ఇందుకోసం విజ్జేశ్వరం వద్ద ఒకటి ధవలేశ్వరం వద్ద మరొక గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో భూగర్భ జలాలను వెలికి తీసి ట్యాంకుల ద్వారా అందిస్తామని చెప్పినప్పటికీ చేయలేకపోయారని ధ్వజమెత్తారు. ప్రస్తుతం శంకుస్థాపన జరుగుతున్న ప్రాజెక్టు ద్వారా భూగర్భ జలాలు కాక గోదావరి జలాలను శుద్ధిచేసి ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాలు ప్రజలకు సాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంగా పవన్ కల్యాణ్ శంకుస్థాపన చేస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపనకు నిడదవోలు నియోజకవర్గం ఎంపిక చేయడం పట్ల మంత్రి దుర్గేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
పల్లెల్లో ప్రతి ఇంటికీ తాగునీరు : ప్రజలకు మెరుగైన రోడ్లు, స్వచ్ఛమైన నీరు అందించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు పనులు చేపట్టాలని గతంలోనే చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జలజీవన్ మిషన్ పనులపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండేలా సాంకేతిక పరంగా శాఖలో మార్పులు అవసరమన్నారు. ఇప్పటికే ఉన్న నీటి సరఫరా పథకాల అమలు సమర్థంగా సాగాలన్నారు. నీటి నాణ్యత ప్రమాణాల పరీక్షలు సక్రమంగా చేపట్టాలని పవన్కల్యాణ్ సంబంధిత అధికారులని ఆదేశించిన విషయం విదితమే. పల్లెల్లో ప్రతి ఇంటికీ తాగునీరు అందించాలన్న మోదీ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో జల్ జీవన్ మిషన్ పనులు ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం చిత్తూరు, ప్రకాశం, పల్నాడు, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పక్కాగా అమలు చేయాలన్నారు. నవంబర్ మూడో వారం నుంచి జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిస్తానని పవన్ గతంలోనే తెలిపారు.
