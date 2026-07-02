తెలంగాణ అప్పులపై నేను చెప్పింది తప్పయితే - రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధం : మంత్రి జూపల్లి
మా ఆరోపణలపై కేసీఆర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదు? - హరీశ్రావు, కేటీఆర్ ఇంకా బుకాయిస్తున్నారు - రాష్ట్ర అప్పులకే నెలకు రూ.6 వేల కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నాం - కేసీఆర్తో చెప్పించాలన్న మంత్రి జూపల్లి
Published : July 2, 2026 at 2:44 PM IST
Minister Jupally Krishna Rao on Telangana debts : తెలంగాణ రాష్ట్ర అప్పులపై బుధవారం తాను చెప్పిన అంకెలు తప్పయితే రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమని ఆబ్కారీ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ప్రకటించారు. తన వద్ద అప్పులకు సంబంధించి అన్ని రికార్డులూ ఉన్నాయని, బీఆర్ఎస్ నేతలు చర్చకు రావాలని మరోసారి సవాల్ విసిరారు. మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ ఇంకా బుకాయిస్తున్నారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులకు నెలకు రూ.6 వేల కోట్లు వడ్డీ కడుతున్నామన్న ఆయన, దీనిపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు.
గొప్పగా పరిపాలన చేసుంటే మీమ్మల్నీ ఎందుకు మారుస్తారు : అంతకుముందు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గాంధీభవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ పాలనలో చేసిన అప్పుపై ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నవి పచ్చి అబద్దాలని, వాటిపై చర్చించేందుకు ఈ రోజు తెలంగాణ భవన్కు వస్తానని బుధవారం మీడియా సమావేశంలో సవాల్ విసిరారు. రాహుల్గాంధీ, రేవంత్రెడ్డి అవసరం లేదని తానే స్వయంగా వస్తానని అన్నారు. పదేళ్లు కేసీఆర్ గొప్పగా పరిపాలన చేసి ఉంటే ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు మార్చారో చెప్పాలని మంత్రి ప్రశ్నించారు.
"నిన్న కేటీఆర్ మాట్లాడిన దానిపై మాట్లాడాను. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రూ.3.50 లక్షల కోట్లు మాత్రమే అప్పు చేసిందన్నారు. నేను దానిపై స్పందించి రూ.3.50 లక్షల కోట్లు కాదు రూ.8 లక్షల కోట్లు అని చెప్పాను. దానిని రుజువు చేస్తా లేకపోతే రాజీనామా చేస్తా అని అన్నాను. మీరు కేవలం రూ.3.5 లక్షల కోట్లే అప్పు చేస్తే కేసీఆర్తో చెప్పించండి. మనకు ఉన్న అప్పులకు నెలకు సుమారుగా రూ.6 వేల కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నాం" -జూపల్లి కృష్ణారావు, ఆబ్కారీశాఖ మంత్రి
కేసీఆర్ బయటకు వచ్చి చెప్పాలి : తన మాట అబద్ధమైతే కేసీఆర్తో అప్పుల విషయంపై మాట్లాడాలని కోరుతున్నట్లు మంత్రి జూపల్లి తెలిపారు. పదేళ్లపాటు మీరు చేసిన అప్పుల గురించి కేసీఆర్ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులను మీడియాకు చెప్పాలన్న ఆయన బీఆర్ఎస్ చేసిన అప్పు కళ్లకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రజలను ఎల్లకాలం మోసం చేయలేరని పేర్కొన్నారు.
కార్పొరేషన్ పెట్టి రూ.లక్షల కోట్లు తెచ్చారు : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల వివరాలపై చర్చకు ఇప్పటికీ సిద్ధంగానే ఉన్నట్లు మంత్రి జూపల్లి స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో మొత్తం రూ.7.3 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిందని ఆరోపించారు. కేవలం ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం రూ.74 వేల కోట్లు అప్పు చేశారన్న ఆయన వివిధ సంస్థల పేరుతో రూ.లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చారన్నారు. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉన్నట్లు తెలిపారు. తాము అప్పులు చేయలేదని కేసీఆర్ను చెప్పాలన్న ఆయన తాను చెప్పింది అబద్ధమైతే తన పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమని ప్రకటించారు.
ఆ డబ్బులను రైతుల నుంచి వసూలు చేస్తారా? : కార్పొరేషన్ పేరుతో అప్పు చేసి కాళేశ్వరం కట్టామని చెబుతున్నారని దానికి చేసిన అప్పును రైతుల నుంచి వసూలు చేస్తారా? అని మంత్రి జూపల్లి ప్రశ్నించారు. ఒక్కో రైతు నుంచి రూ.20 లక్షలు వసూలు చేస్తారా? అని ధ్వజమెత్తారు. తాను చెప్పిన అంకెలు తప్పయితే రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమన్నారు.
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