పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు - నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లలోకి నీటి ఎత్తిపోత ప్రారంభం
Narlapur Pump House : నార్లాపూర్ పంప్ హౌస్లో రెండో పంప్ హౌస్ను మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ప్రారంభించారు. దీంతో ఇందులోని రెండు బాహుబలి మోటార్లతో నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లలోకి నీటి ఎత్తిపోత ప్రారంభమైంది.
Published : October 14, 2026 at 2:53 PM IST
Narlapur Pump House Second Pump Open : నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో నార్లాపూర్ పంప్ హౌస్లో రెండో పంపును మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ప్రారంభించారు. రెండు బాహుబలి మోటార్లతో నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లలోకి నీటి ఎత్తిపోత ప్రారంభమైంది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలలోని కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి బాహుబలి పంప్లను ప్రారంభించారు.
దక్షిణ తెలంగాణకు సాగునీరందించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన కీలకమైన పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం అయింది. ప్రాజెక్టులోని తొలి పంప్ హౌస్లోని 2 బాహుబలి మోటార్లను పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. శ్రీశైలంలో నీటి మట్టం రోజురోజుకు పడిపోతుండటంతో నార్లాపూర్లో నీటిని ఎత్తిపోసి నిల్వ చేసేందుకు పాలమూరు రంగారెడ్డిలోని రెండు పంపులను మంత్రి ప్రారంభించారు.