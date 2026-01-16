హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఎక్కేద్దాం - నగర అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షిద్దాం
గోల్కొండలోని గోల్ఫ్ కోర్టు వద్ద హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ షోను ప్రారంభించిన జూపల్లి కృష్ణారావు - ఎయిర్ బెలూన్ ఎక్కి 10 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం - నేటి నుంచి 3 రోజులపాట ప్రదర్శన
Hot air Balloon Show at Golkonda : అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించడంతో పాటు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వచ్చే విధంగా పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ షోను ఏర్పాటు చేసినట్లు జూపల్లి పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ గోల్కొండలోని గోల్ఫ్ కోర్టు వద్ద హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ షోను మంత్రి నేడు ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఎక్కిన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గోల్ఫ్ కోర్టు నుంచి గండిపేట లేక్ వరకు 10 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించారు. నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లో ప్రయాణించి నగర అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశం ఉంది. 18కి పైగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లు అందుబాటులో ఉంచారు.