జగన్ రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ముందు ఇంటిని చక్కబెట్టుకో: మంత్రి సంధ్యారాణి
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని చూసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఓర్వలేకపోతున్నారని మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ఆగ్రహం - సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ కృషితో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గూగుల్ సంస్థ వచ్చిందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 1:43 PM IST
Minister Sandhyarani Comments on YS Jagan: అమ్మ, అమరావతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్టం లేని వారిని ప్రజలు పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదని మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి స్పష్టం చేశారు. అలాంటి వారికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరమూ ప్రభుత్వానికి లేదని తెలిపారు. జగన్ రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ముందు ఇంటిని చక్కబెట్టుకోవాలని హితవు పలికారు. సొంత చెల్లి బయటపెడుతున్న ఇంట్లో విషయాలకు ధైర్యం ఉంటే సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అసూయ ఎక్కువై, కడుపుమంటతో మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని మంత్రి సంధ్యారాణి దుయ్యబట్టారు.
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చేసిందీ చేసేదీ తామేనని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఉత్తరాంధ్రను, విశాఖను కబ్జా చేసి, ఎవరూ బతకలేకుండా ఆస్తులు లాక్కున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ వాసుల మంచితనాన్ని దౌర్జన్యంగా దోచుకున్నారని మండిపడ్డారు. రుషికొండను బోడికొండను చేయటంతో పాటు స్టీల్ ప్లాంట్ మూసివేయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వ్యాపారాలు, వ్యవహారాలను సర్వనాశనం చేసిన వారు ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర మంచి చెడుల గురించి మాట్లాడటానికి సిగ్గుపడాలని సంధ్యారాణి దుయ్యబట్టారు.
ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ఉత్తరాంధ్రకు క్యూ: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక స్టీల్ ప్లాంట్ను తిరిగి ఓపెన్ చేయించటంతో పాటు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గూగుల్ సంస్థను సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లు సాధించారని సంధ్యారాణి తెలిపారు. అర్సెల్లార్ మిట్టల్తో పాటు పార్వతీపురంకు గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం, ఇలా ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ఉత్తరాంధ్రకు క్యూ కడుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 100 ఏళ్ల పండుగను కూటమి ప్రభుత్వం ఉందనే ధైర్యంగా సగర్వంగా జరుపుకుంటోందని వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పార్టీ మీటింగ్లు పెడతారని వీసీలు సైతం భయపడిపోయారని గుర్తు చేశారు. రుషికొండపై కట్టిన పనికిరాని ప్యాలెస్ అద్దెభారం ఎలా మోయాలనే భయం నెలకొందని మంత్రి సంధ్యారాణి తెలిపారు.
''జగన్ రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ముందు ఇంటిని చక్కబెట్టుకోవాలి. అమ్మ, అమరావతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్టం లేనివారిని పట్టించుకోము. సొంత చెల్లి బయటపెడుతున్న ఇంట్లో విషయాలకు ధైర్యం ఉంటే సమాధానం చెప్పాలి. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని చూసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఓర్వలేకపోతున్నారు. ఒక్క అవకాశం ఇస్తే కబ్జా చేసి ఎవరూ బతకలేకుండా ఆస్తులు లాక్కున్నారు. విశాఖ వాసుల మంచితనాన్ని దౌర్జన్యంగా దోచుకున్నారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక స్టీల్ప్లాంట్ను తిరిగి ప్రారంభించాం. చంద్రబాబు, లోకేశ్ కృషితో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గూగుల్ సంస్థ వచ్చింది. అర్సెల్లార్ మిత్తల్తో పాటు పలు సంస్థలు ఉత్తరాంధ్రకు క్యూ కడుతున్నాయి''- గుమ్మడి సంధ్యారాణి, మంత్రి
