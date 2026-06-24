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వచ్చే మూడేళ్లూ విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం: మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

కూటమి రెండేళ్ల పాలనలో విద్యుత్‌శాఖ ప్రగతిని విడుదల చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి - ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యుత్ శాఖ పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం ఇచ్చాం - ఈ రెండేళ్లలో ఒక్క రూపాయి కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచలేదు

Power Sector Progress Report in AP
Power Sector Progress Report in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:31 PM IST

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Power Sector Progress Report in AP : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండా పరిపాలన చేస్తామని ప్రకటించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయని విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం తొలిసారి ట్రూడౌన్​ను అమలు చేసిందని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటి వరకు మూడు డిస్కంల పరిధిలో 1.5 లక్షల కనెక్షన్లు అందించామని తెలిపారు. విద్యుత్ శాఖపై 2 సంవత్సరాల ప్రగతి నివేదికను మంత్రి విడుదల చేశారు.

గత ప్రభుత్వం 9 సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచితే, కూటమి ప్రభుత్వం గడిచిన రెండేళ్లుగా ఒక్క రూపాయి కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదని గొట్టిపాటి రవికుమార్​ వెల్లడించారు. 2019-2024లో అప్పటి ప్రభుత్వం రూ.20,000 కోట్ల ట్రూఅప్ ఛార్జీల భారం వేసిందని ఆరోపించారు. ఇందులో రూ.4497 కోట్ల ట్రూఅప్ ఛార్జీల భారం ప్రజల మీద వేయకుండా కూటమి ప్రభుత్వం భరించిందని చెప్పారు. గడిచిన రెండేళ్లలో విద్యుత్ కొనుగోలు ధర యూనిట్‌కు రూ.5.42 నుంచి రూ.4.90కు తగ్గించి 52 పైసలు ఆదా చేశామన్నారు. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి మరో 30 పైసలు తగ్గించి రూ.4.60 లకే కొనుగోలు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 2029 నాటికి యూనిట్ విద్యుత్ ధర కేవలం 1.19లకే కొనుగోలు లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని ప్రకటించారు.

ఈ రెండేళ్లలో ఒక్క రూపాయి కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచలేదన్న గొట్టిపాటి (ETV Bharat)

"ట్రాన్స్​మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్​ నష్టాలను 12.05 నుంచి 9.99 శాతానికి తగ్గించాం. సబ్​స్టేషన్లు, ట్రాన్స్​మిషన్ లైన్లను రూ.6000ల కోట్లతో నిర్మిస్తున్నాం. డిస్కంల పరిధిలో లో ఓల్టేజ్ సమస్యలను అధిగమించడం కోసం 200 సబ్ స్టేషన్లకు పైగా నిర్మిస్తున్నాం". - గొట్టిపాటి రవికుమార్​, విద్యుత్​ శాఖ మంత్రి

'కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం కారణంగానే గ్రీన్​ ఎనర్జీలో కేవలం రెండేళ్లలోనే 6 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 160 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఏపీని మార్చబోతున్నాం. ఈ రంగంలో సుమారు 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనలో భాగంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ ద్వారా 7.50 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన దిశగా పనిచేస్తున్నాం. త్వరలోనే బీసీలకు కూడా పీఎం సూర్యఘర్​ను అమలు చేస్తున్నాం. విద్యుత్ శాఖను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఇంజినీర్ల రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రక్రియకు త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుందని' గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెల్లడించారు.

"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో విద్యుత్ సంస్థలపై పెనుభారం మోపారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అధిక ధరకు కరెంట్ కొనుగోలు చేశారు. సౌర విద్యుత్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినవారిని తరిమేశారు. హిందూజా సంస్థకు మేము డబ్బు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. గత ప్రభుత్వంలో సీఆర్‌డీఏ పనులు ఆపేయడంతో రూ.300 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. అలాగే ఎక్కువ వడ్డీరేటుకు రుణాలు తెచ్చారు. ఉద్యోగుల పీఎఫ్‌ నిధులను కూడా దారి మళ్లించారు. జోన్‌, నాన్‌జోన్‌ పేరుతో ఆక్వా రైతులను ఇబ్బందులు పెట్టారు. వైఎస్​ జగన్ తన ప్రభుత్వంలో పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్రం నుంచి తరిమికొట్టారు. ఐదేళ్లపాటు డిస్కంలను సర్వనాశనం చేశారు". - గొట్టిపాటి రవికుమార్, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి

Gottipati on Power Sector : జగన్ ఐదేళ్ల హయంలో 9 సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి సుమారు రూ.32,000ల కోట్ల భారం ప్రజలపై వేశారని గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆరోపించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం బహిరంగ మార్కెట్​లో యూనిట్ విద్యుత్ ధర 12–15లకు కొనుగోలు చేయడమేనని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో విద్యుత్ సంస్థలపై రూ.49,596 కోట్లు అప్పులు చేశారని విమర్శించారు. యువతకు ఉపాధి కల్పన కూడా కలగా మిగిలిందని దీంతో ఏపీ ప్రగతి సుమారు 30 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లిందని గొట్టిపాటి వ్యాఖ్యానించారు.

'కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యుత్ శాఖ పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం ఇచ్చాం. వైస్సార్సీపీ హయాంలో పరపతి కోల్పోయిన విద్యుత్‌ రంగానికి రెండేళ్లలోనే తిరిగి పునరుజ్జీవం పోశాం. ఆక్వా రైతులకు ఇప్పటివరకు రూ.800 కోట్లు రాయితీ ఇచ్చాం. వెనుకబడిన వర్గాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం. విద్యుత్ కొనుగోలు తగ్గించడంతో పాటు ఖర్చు తగ్గించాం. ప్రజలకు నాణ్యమైన కరెెంట్ అందించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని' గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెల్లడించారు.

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