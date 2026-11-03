తుపాను ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ సాధ్యమైనంత త్వరగా చేపట్టాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
Minister Gottipati Ravikumar Teleconference: మురసు తుపాను వేళ విద్యుత్ ప్రమాదాలకు తావులేకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్, ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీలతో మంత్రి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:00 AM IST
మురసు తుపాను వేళ మంత్రులు, అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. వాగులు, వంకల సమీపంలో జన సంచారం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేశారు.
మురసు తుపాను వేళ విద్యుత్ ప్రమాదాలకు తావులేకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్, ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీలతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల విద్యుత్ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో విద్యుత్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. విద్యుత్ లైన్లపై ఉన్న ప్రమాదకర చెట్లను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ శాఖ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912ను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. విద్యుత్ తీగలు తెగిపడితే ప్రజలు వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించాలన్నారు. తెగిపడిన తీగలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాకవద్దని హెచ్చరించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్ల కింద నిలబడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.
"తుపాను ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ సాధ్యమైనంత త్వరగా చేపట్టాలి. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రతి డివిజన్ స్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. తుపాను ప్రభావం తగ్గిన వెంటనే సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పనులు మొదలుపెట్టాలి. తెలంగాణ, తమిళనాడు సిబ్బందికి నాణ్యమైన ఆహారం, వసతి ఏర్పాట్లు కల్పించాలి" - గొట్టిపాటి రవికుమార్, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి
జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు ఏర్పాటు: మురసు తుపాను వేళ ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థపై సీఎండీ పి.పుల్లారెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. తుపాను ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు, సిబ్బంది పూర్తి అప్రమత్తతతో ఉండాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, విద్యుత్ లైన్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్నందున తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
తుపాను పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలోనిఅన్ని సర్కిల్, డివిజన్ స్థాయిలలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఎండీ వెల్లడించారు. తుపాను నేపథ్యంలోవిద్యుత్ సరఫరా అంతరాయాలు, అత్యవసర సమస్యలు, విద్యుత్ ప్రమాదాల సమాచారం కోసం జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.
తుపాను సన్నద్ధతపై సమీక్ష: మురసు తుపాను ప్రభావం తగ్గేవరకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి ఆదేశించారు. ప్రకాశం జిల్లాలో కలెక్టర్, వివిధ శాఖల అధికారులతో తుపాను సన్నద్ధతపై సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. మత్స్యకారులు తమ పడవలను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచుకోవాలన్నారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మురసు తుపాను వేళ ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశా బుడమేరు పరివాహక ప్రాంతంలోని గూడవల్లి, ఎనికేపాడు ప్రాంతాల్లో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. బుడమేరు ప్రవాహ తీరు, గట్లు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలించారు. అనంతరం సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరినా, ప్రవాహానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు కలగకుండా తూములు, వంతెనల వద్ద గుర్రపుడెక్క, వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని ఆదేశించారు. బలహీనంగా ఉన్న కరకట్టల వద్ద ఇసుక బస్తాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావం తగ్గేంతవరకు బుడమేరు లోతట్టు, పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
జిల్లా విద్యుత్ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్:
- కృష్ణా జిల్లా 6281709355
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా 9440817561
- బాపట్ల జిల్లా 9281413774
- గుంటూరు జిల్లా 9440817526
- ప్రకాశం జిల్లా 9440817491
- పల్నాడు జిల్లా 7661019447
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