విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి - అధికారులకు మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశం
విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని గొట్టిపాటి సూచన - అదనపు సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలో నియమించాలని ఆదేశం - విద్యుత్ నష్టాలు అరికట్టేందుకు భూగర్భలైన్లు వేస్తున్నామని మంత్రికి వివరించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 4:46 PM IST
Minister Gottipati Ravi Kumar Review on PM Tour : అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రానున్న నేపథ్యంలో విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఇంధనశాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. విశాఖపట్నంలోని ఈపీడీసీఎల్ అధికారులతో గురువారం వర్చువల్గా నిర్వహించిన సమీక్షలో విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ సమయంలో విద్యుత్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం తలెత్తకుండా అన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అవసరమైతే అదనపు సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలో నియమించి నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
పీఎం సూర్యఘర్, కుసుమ్ పనుల వేగవంతం చేయాలి: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న పీఎం సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్, ఆర్డీఎస్ఎస్ పథకాల పనులను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి సూచించారు. పీఎం కుసుమ్, ఆర్డీఎస్ఎస్ పనులను ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆర్డీఎస్ఎస్ పనుల వల్ల డిస్కంపై రూ.100 కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం తగ్గిందని తెలిపారు. విద్యుత్ నష్టాల నివారణకు భూగర్భ విద్యుత్ లైన్ల ఏర్పాటు పనులు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో కొనసాగుతున్నట్లు మంత్రికి అధికారులు వివరించారు.
భోగాపురంలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి పర్యటన నేపథ్యంలో విశాఖపట్నంలోని సీఎండీ కార్యాలయంలో ఈపీడీసీఎల్ అధికారులతో వర్చ్యువల్ గా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించాను. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి విద్యుత్ సరఫరాలో ఎలాంటి… pic.twitter.com/MWDZb1jo2y— Gottipati Ravi Kumar (@ravi_gottipati) July 30, 2026
గోదావరి పుష్కరాల విద్యుత్ శాఖ సమాయత్తం: రానున్న గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా విద్యుత్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించారు. మార్చి 2027 నాటికి పుష్కరాలకు సంబంధించిన అన్ని విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. పుష్కరాల నాటికి కొత్తగా 19 సబ్స్టేషన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్ల మంజూరును వేగవంతం చేయాలని మంత్రి ఆదేశించగా, జూన్ నాటికి అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు కనెక్షన్లు మంజూరు చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. గత ఏడాదిలో సుమారు 12 వేల వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్లు అందించినట్లు వెల్లడించారు.
దళారుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దు: విద్యుత్ శాఖలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బులు వసూలు చేసే దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని మంత్రి ప్రజలను హెచ్చరించారు. ఉద్యోగ నియామకాలు పూర్తిగా మెరిట్ ప్రాతిపదికనే జరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు విద్యుత్ శాఖ పరిధిలో 450 కారుణ్య నియామకాలు చేపట్టినట్లు గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు.
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