ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి - విద్యుత్ పునరుద్ధరణ కోసం సిబ్బంది సాహసం
AP Power Supply Restoration Work: అర్నబ్ తుపాను మిగిల్చిన చీకట్లను తరిమికొట్టేందుకు విద్యుత్ సిబ్బంది చేస్తున్న పోరాటానికి గొట్టిపాటి ఫిదా అయ్యారు. పాలకొల్లు సెక్షన్ పరిధిలోని ఆదర్త్యపాలెం సిబ్బంది పనితీరును మంత్రి ప్రశంసించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:27 PM IST
అర్నబ్ తుపాను ఏపీని అతలాకుతలం చేసింది. పలు జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. చేతికందిన పంట నీటిపాలైంది. మరోవైపు తుపాను గాలుల తీవ్రతకు పది వేలకు పైగా విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. వాటిలో కోనసీమ జిల్లాలోనే ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు సూచనలతో విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టారు. పశ్చిమ బంగాల్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల నుంచి అదనపు సిబ్బందిని రప్పించి విధుల్లో నియమించుకున్నారు.
మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, తమిళనాడు విద్యుత్ శాఖ మంత్రితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. తుపాను వల్ల విద్యుత్ వ్యవస్థకు జరిగిన నష్టాన్ని వివరించారు. పునరుద్ధరణ పనుల కోసం విద్యుత్ సిబ్బందితోపాటు అవసరమైన సామగ్రిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు పంపించాలని గొట్టిపాటి కోరారు. ఇందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ సర్కార్ను కూడా ఏపీ సాయం కోరగా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ పనుల్లో తెలంగాణ సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల సహకారంతో విద్యుత్ సరఫరాను సాధ్యమైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేస్తోంది.
మోకాళ్ల లోతు బురద... ప్రమాదకరమైన చేపల చెరువులు... చుట్టూ ముంచెత్తిన వరద నీరు. అర్నబ్ తుపాను మిగిల్చిన చీకట్లను తరిమికొట్టేందుకు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం డివిజన్ పాలకొల్లు సెక్షన్ పరిధిలోని ఆదర్త్యపాలెంలో మన విద్యుత్ సిబ్బంది చేస్తున్న పోరాటం మాటలకు అందనిది. ఒక్క అడుగు తడబడినా ప్రమాదం పొంచి ఉన్న చోట... ప్రాణాలను సైతం అరచేతిలో పెట్టుకుని, ఆ నీటిలోనే గంటల తరబడి నిలబడి 11 కేవీ విద్యుత్ లైన్లను పునరుద్ధరిస్తున్నారు. తమ బిడ్డలు, కుటుంబాలను ఇళ్ల వద్ద వదిలేసి... ప్రజల ఇళ్లలో మళ్లీ వెలుగులు నింపాలన్న ఒకే ఒక్క తపనతో, ఎముకలు కొరికే చలిని, ఒళ్లంతా అంటుకున్న బురదను లెక్కచేయకుండా అహర్నిశలు చెమటోడ్చుతున్నారు. ఇది కేవలం డ్యూటీ మాత్రమే కాదు... అక్షరాలా ప్రజాసేవలో ప్రాణాలర్పించే అంకితభావం. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ కష్టకాలంలో నిలబడి పోరాడుతున్న ప్రతి విద్యుత్ కార్మికుడికి, అధికారిక బృందానికి చేతులెత్తి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ప్రజలారా, మీ ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు తిరగాలని, చీకట్లు తొలగి దీపాలు వెలగాలని వారు బురద నీటిలోనే రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. పరిస్థితులు అత్యంత ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఈ విపత్కర సమయంలో వారికి మన ప్రోత్సాహం, మన సహనం ఎంతో అవసరం. పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయ్యేంత వరకు అందరూ సంయమనం పాటిస్తూ, వారికి అండగా నిలవాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. #ArnabCyclone #PowerRestoration #WestGodavari #GottipatiRavikumar #ChandrababuNaidu— Gottipati Ravi Kumar (@ravi_gottipati) October 31, 2026
ఈ క్రమంలో విద్యుత్ లైన్లను బాగు చేసేందుకు సంబంధితశాఖ సిబ్బంది అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ప్రశంసించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను ‘ఎక్స్’ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం డివిజన్ పాలకొల్లు సెక్షన్ పరిధిలోని ఆదర్త్యపాలెంలో విద్యుత్ సిబ్బంది చేస్తున్న పోరాటం మాటలకు అందనిదని గొట్టిపాటి చెప్పారు. మోకాళ్ల లోతు బురద, ప్రమాదకరమైన చేపల చెరువుల చుట్టూ వరద ఉందన్నారు. ఒక్క అడుగు తడబడినా ప్రమాదం పొంచి ఉన్న చోట ప్రాణాలను సైతం అరచేతిలో పెట్టుకుని సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆ నీటిలోనే గంటల తరబడి నిలబడి 11 కేవీ విద్యుత్ లైన్లను పునరుద్ధరిస్తున్నారని గొట్టిపాటి తెలియజేశారు.
తమ బిడ్డలు, కుటుంబాలను ఇళ్ల వద్ద వదిలేసి ప్రజల ఇళ్లలో మళ్లీ వెలుగులు నింపాలన్న ఒకే ఒక్క తపనతో, ఎముకలు కొరికే చలిని, ఒళ్లంతా అంటుకున్న బురదను లెక్కచేయకుండా అహర్నిశలు చెమటోడ్చుతున్నారని గొట్టిపాటి వివరించారు. ఇది కేవలం డ్యూటీ మాత్రమే కాదని అక్షరాలా ప్రజాసేవలో ప్రాణాలర్పించే అంకితభావమని చెప్పారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ కష్టకాలంలో నిలబడి పోరాడుతున్న ప్రతి విద్యుత్ కార్మికుడికి, అధికారిక బృందానికి చేతులెత్తి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయ్యేంత వరకు ప్రజలంతా సంయమనం పాటిస్తూ, వారికి అండగా నిలవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు గొట్టిపాటి పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరా తీసింది. ఈమేరకు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్కు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఫోన్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల పురోగతిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను గొట్టిపాటి, భట్టికి వివరించారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన భట్టి విక్రమార్క సిబ్బంది, సామాగ్రి కొరత ఉంటే తెలియజేయాలని తెలంగాణ నుంచి ఎలాంటి సాయమైనా అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణకు చెందిన 1100 మందికి పైగా విద్యుత్ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తుండగా ఏపీ డిస్కంలకు చెందిన 4400 మంది సిబ్బంది పునరుద్ధరణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారని గొట్టిపాటి తెలిపారు.
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