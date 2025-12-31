" మీరు చేసిన పని వల్ల నేను తలదించుకోవాల్సి వచ్చింది" - అధికారులపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆగ్రహం

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 12:16 PM IST

Minister Gottipati Responds Power Cut Issue in Vijayawada Durga Temple : విజయవాడ దుర్గగుడికి విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపేసిన అంశంలో అధికారులపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి బాధ్యుడైన ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిస్కం సీఎండీని ఆదేశించారు. దేవాదాయ, విద్యుత్‌ శాఖ అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగా విద్యుత్‌ సరఫరా కొద్దిసేపు నిలిచిపోయింది. దీనికి దారితీసిన పరిస్థితిపై విద్యుత్, దేవాదాయ శాఖ అధికారులతో మంగళవారం మంత్రి సమీక్షించారు.

రెండు శాఖల అధికారులపై మంత్రి అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. ‘‘మీరు చేసిన పని వల్ల క్యాబినెట్‌ సమావేశంలో నేను తలదించుకోవాల్సి వచ్చింది. విద్యుత్‌ శాఖ సిబ్బందిని రెచ్చగొట్టేలా దుర్గగుడి ఈవో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? అలాగని భక్తులకు అసౌకర్యం కలిగించేలా విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపేయడం తప్పు కదా? సున్నితమైన అంశాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

సమస్య ఉంటే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించుకోవాలి. జిల్లా సూపరింటెండెంట్‌ హోదాలో ఉన్న అధికారి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? మీరు చేసిన తప్పు వల్ల నేను అందరికీ సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. రెండు శాఖల అధికారులు మీలో మీరు కొట్టుకుని కింది స్థాయిలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎలా? మీ చర్యల వల్ల దేవాదాయశాఖ మంత్రి నాకు ఫోన్‌ చేస్తే నేను సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిణామాలు ఎక్కడా తలెత్తడానికి వీల్లేదు’’ అని గొట్టిపాటి పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. జనవరి 6, 7 తేదీల్లో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అనం రామనారాయణరెడ్డి, దుర్గగుడి ఈవో, ముఖ్య అధికారులతో మరోసారి సమావేశం కానున్నట్లు గొట్టిపాటి తెలిపారు.

విద్యుత్ ఉత్పత్తికి రూ.6 వేల కోట్లు : మరోవైపు పెరుగుతున్న విద్యుత్ వివియోగానికి తగ్గట్టుగా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి రూ.6 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. లో వోల్టేజ్ సమస్యలు నివారించి నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చే దిశగా పెద్ద సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి ఈ నిధులు వెచ్చిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అవసరాలకు తగ్గట్టు కొత్త సబ్ స్టేషన్లు, లైన్ల ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. దేశ చరిత్రలో విద్యుత్ చార్జీలు ఏపీలో మాత్రమే ట్రూడౌన్ చేసిన సంవత్సరంగా 2025 నిలిచిందని వెల్లడించారు. విద్యుత్ ఛార్జీలు ఇంకా పెద్దఎత్తున తగ్గించే లక్ష్యంతో 2026లో పని చేస్తామని తెలిపారు.

విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదు : సౌర, పవన, బ్యాటరీ స్టోరేజ్, పంపడ్ స్టోరేజీ రంగాల్లో పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించేలా సీఎం కృషి చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. రాయలసీమ ఈ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు అనుకూల ప్రాంతంగా ఉందన్నారు. బ్యాటరీ స్టోరీజీ విధానం ద్వారా రాత్రిపూట విద్యుత్ వినియోగం చేపట్టి బయట నుంచి విద్యుత్ కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తామని, తద్వారా విద్యుత్ కొనుగోలు చార్జీలు తగ్గి ప్రజలపై విద్యుత్ చార్జీల భారమూ తగ్గనుందన్నారు. దేశంలో విద్యుత్ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టి రంగాన్ని ప్రజా ప్రయోజన వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దిన నాయకుడు సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

తన 5 ఏళ్ల పాలనలో ట్రూ అప్ పేరుతో జగన్ 9 సార్లు విద్యుత్ చార్జీలు పెంచితే, 18 నెలల్లోనే యూనిట్​కు 13పైసల చొప్పున ట్రూ డౌన్ చేసిన ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానిదని వెల్లడించారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నామని తెలిపారు. పీఎం సూర్యఘర్ ద్వారా ఇళ్లపైనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నామని ఎస్సీ-ఎస్టీలకు పూర్తి ఉచితంగా వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఇతరులకూ పెద్ద ఎత్తున సబ్సిడీ కల్పిస్తున్నామన్నారు. పగటిపూట వెలుతురు ద్వారా చేసే విద్యుత్ ఉత్పత్తితో వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చేలా త్వరలోనే శ్రీకారం చూడతామని తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

