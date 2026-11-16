రాష్ట్రానికి 'అక్వాన్' ముప్పు - విద్యుత్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశం
MINISTER GOTTIPATI ALERT ON CYCLONE AKVAN : అక్వాన్ తుపాను తీవ్రతతో విద్యుత్ శాఖకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని మంత్రి గొట్టిపాటి అధికారులను హెచ్చరించారు. పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:51 AM IST
అర్నబ్, మురసు తుపానుల నుంచి ఇంకా కోలుకోకముందే తాజాగా మరో తుపాను రాష్ట్ర ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం, తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇది రాష్ట్రంపై భారీగా ప్రభావం చూపనుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ తుపాను తీవ్రత వల్ల విద్యుత్ శాఖకు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దీంతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి సమీక్ష నిర్వహించారు.
అక్వాన్ తుపాను ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు విద్యుత్ శాఖ యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆదేశించారు. తుపాను తీవ్రతతో విద్యుత్ శాఖకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అర్నాబ్, మురసు తుపానుల అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినా, సరఫరాకు అంతరాయం కలిగినా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేశారు.
తగినంత సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచి నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. శాఖాపరమైన నిర్లక్ష్యంతో ఎలాంటి నష్టం జరగడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసినా, అంతరాయం ఏర్పడినా ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం ఇవ్వాలని మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు.
తీవ్ర వాయుగుండంగా ‘అక్వాన్’ : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం, తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఆగ్నేయ, ఆనుకొని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 8 కి.మీ వేగంతో కదిలినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఇది అండమాన్కు 640 కి.మీ. చెన్నైకు 760 కి.మీ, విశాఖకు 870 కి.మీ, గోపాల్పూర్కు 980 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైనట్లు వెల్లడించింది.
ప్రజలు, రైతులకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు : దక్షిణ మధ్య, పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో నేడు (సోమవారం) సాయంత్రానికి తుపానుగా బలపడే అవకాశముందని తెలిపింది. మంగళవారం నాటికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్రతుపానుగా మారే వీలుందని పేర్కొంది. ఆ తదుపరి 48 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశముందని వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో గురు, శుక్రవారాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. ఈ తుపానుకు ఇరాన్ ‘అక్వాన్’గా నామకరణం చేసింది. ప్రజలు, రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్జైన్ సూచించారు.
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