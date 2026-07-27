మాతృభాషతోనే సృజనాత్మకత - ఏటా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగు మహోత్సవాలు: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్
ఘనంగా ముగిసిన తెలుగు మహోత్సవాలు -ఏటా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగు మహోత్సవాలు - మాతృభాషను విస్మరించవద్దని మంత్రి సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:36 AM IST
Minister Durgesh On Telugu Mahotsavam : తెలుగు భాషా, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని నలుదిశలా చాటేలా ఇక నుంచి ఏటా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగు మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక సమితి ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లి గుహల వద్ద రెండ్రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించిన తెలుగు మహోత్సవాల ముగింపు వేడుకలకు మంత్రి హాజరయ్యారు.
తెలుగు భాషా పరిరక్షణ, సాంస్కృతిక వైభవ పునరుద్ధరణే కూటమి ప్రభుత్వ ధ్యేయమని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ చెప్పారు. మాతృభాషలోనే ప్రాథమిక విద్య, విద్యార్థుల్లో సర్వతోముఖాభివృద్ధికి దోహదమని తెలిపారు. పత్రికారంగానికి వన్నె తెచ్చిన 'ఈనాడు' సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు తెలుగు భాషా వికాసానికి విశేష కృషి చేశారని కొనియాడారు. తమిళుల తరహాలో తెలుగు భాషా పరిణామక్రమంపై సమగ్ర డాక్యుమెంటేషన్ రూపొందించనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
కూటమి ప్రభుత్వంలో తెలుగు భాష, సంస్కృతికి స్వర్ణయుగం అని గుర్తుచేశారు. గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని అధిగమిస్తూ ప్రాథమిక విద్యలో తెలుగు తప్పనిసరి చేశామన్నారు. తోలుబొమ్మలాట, హరికథ, పద్య నాటకం వంటి ప్రాచీన కళారూపాలను కాపాడుకుందమని పిలుపునిచ్చారు.
"నేను శాసనమండలి సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు తెలుగును 'ప్రాచీన భాష'గా గుర్తించాలనే ప్రతిపాదన వచ్చిన సందర్భంలో, అప్పటి సభ్యులలో చాలామంది విద్యావంతులు లేదా ఉపాధ్యాయ వృత్తి నేపథ్యం ఉన్నవారే అయినప్పటికీ ఒక సవాలు ఎదురైంది. తెలుగు ఒక ప్రాచీన భాష అని నిరూపించడానికి అవసరమైన ఆధారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరినప్పుడు, మేము తగిన రికార్డులను సమర్పించలేకపోయాము. దీనికి భిన్నంగా, తమిళులు వారి వద్ద ఆధారాలు సిద్ధం చేశారు. ఆ భాష పరిణామక్రమం, దాని స్థాయి పెరుగుదలకు సంబంధించిన వివరమైన రికార్డులు వారి వద్ద ఉండటం వల్ల, వారికి త్వరగా 'ప్రాచీన భాష' గుర్తింపు లభించింది. మన భాషకు కూడా చివరికి ఆ గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, మన భాషకు సంబంధించి కూడా అటువంటి ఆధారాలను సేకరించి భద్రపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఇంకా ఉంది" - కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి.
త్వరలోనే నంది నాటకోత్సవాలు: నాటక రంగానికి పూర్వవైభవం తెచ్చేలా త్వరలోనే 'నంది నాటకోత్సవాలు' నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. ఆగస్టు 4న విజయవాడలో నిర్వహించే మండలి వెంకటకృష్ణారావు శతజయంతి ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆగస్టు 29న గిడుగు జయంతిని పురస్కరించుకుని ఘనంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవం, తెలుగు భాషా పురస్కారాలు అందిస్తామన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక సమితి ఆధ్వర్యంలో చారిత్రక ప్రాధాన్యం కలిగిన ఉండవల్లి గుహల ప్రాంగణంలో రెండు రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించిన ‘తెలుగు మహోత్సవం’ ముగింపు వేడుకల్లో పాల్గొనడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది.— Kandula Durgesh (@kanduladurgesh) July 26, 2026
తెలుగు భాష కేవలం మన మాతృభాష మాత్రమే కాదు.. మన చరిత్రకు,… pic.twitter.com/HvJg7CVr0O
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