తుపాను ధాటికి 1,302 కిలోమీటర్ల రహదారులు ధ్వంసం: మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి
BC Janardhanreddy On Murasu Cyclone: మురసు తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,302 కి.మీ దెబ్బతిన్న రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. పునరుద్ధరణకు రూ.870.90 కోట్లు ఖర్చవుతాయని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:11 PM IST
మురసు తీవ్ర తుపాను కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్లు, భవనాల శాఖకు చెందిన అనేక రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయని ఆ శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. మొత్తం 1,302 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, వీటిని పూర్తిగా పునరుద్ధరించడానికి రూ. 870.90 కోట్ల నిధులు అవసరమవుతాయని సోమవారం ఆయన పేర్కొన్నారు.
అవసరమైన నిధుల అంచనా వివరాలు: తుపాను వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పునరుద్ధరణ పనులకు అవసరమైన వ్యయ వివరాలను మంత్రి ఈ విధంగా వెల్లడించారు:
• తాత్కాలిక పునరుద్ధరణ పనుల కోసం: రూ. 98.70 కోట్లు
• శాశ్వత మరమ్మతుల కోసం: రూ. 772.22 కోట్లు
• మొత్తం అంచనా వ్యయం: రూ. 870.90 కోట్లు
మురసు తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,302 కి.మీ. మేర ఆర్ అండ్ బి రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. అత్యధికంగా బాపట్లలో 332 కి.మీ., గుంటూరులో 266 కి.మీ., ఎన్టీఆర్లో 202 కి.మీ. సహా 10 జిల్లాల్లో రహదారులకు నష్టం వాటిల్లింది. 158 రహదారి కోతల్లో 141 చోట్ల, 31 దెబ్బతిన్న రహదారుల్లో 30 చోట్ల పునరుద్ధరణ పూర్తి చేశాం. 60 దెబ్బతిన్న సీడీ వర్క్స్లో 58 చోట్ల పనులు చేపట్టాం. 207 చోట్ల పడిపోయిన చెట్లను తొలగించాం. 120 చోట్ల ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు ఏర్పడగా, 116 చోట్ల సమస్యను పరిష్కరించాం. అధిక వరదల కారణంగా 3 జిల్లాల్లోని 4 ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రహదారుల తాత్కాలిక పునరుద్ధరణకు రూ.98.70 కోట్లు, శాశ్వత పునరుద్ధరణకు రూ.772.22 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.870.90 కోట్లు అవసరమని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశాం. #AndhraPradesh— BC Janardhan Reddy Official (@bcjrofficial) November 9, 2026
దెబ్బతిన్న రోడ్ల జిల్లా వారీ వివరాలు: తీవ్ర తుపాను కారణంగా పలు జిల్లాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాల వల్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, ఇళ్లు, ఇతర నిర్మాణాలు, రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి.
• బాపట్ల: 332 కి.మీ (అత్యధికం)
• గుంటూరు: 266 కి.మీ
• ఎన్టీఆర్ జిల్లా: 202 కి.మీ
• పశ్చిమ గోదావరి: 122 కి.మీ
• పల్నాడు: 93 కి.మీ
• ఏలూరు: 75 కి.మీ
• తూర్పు గోదావరి: 68 కి.మీ
• నెల్లూరు: 66 కి.మీ
• కృష్ణా: 59 కి.మీ
• ప్రకాశం: 17 కి.మీ
యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 158 చోట్ల రోడ్లు దెబ్బతినగా, అందులో 141 చోట్ల తాత్కాలిక మరమ్మతులు పూర్తి చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. అలాగే, 31 చోట్ల రోడ్లు కొట్టుకుపోగా, వాటిలో 30 చోట్ల ఇప్పటికే మరమ్మతులు పూర్తయ్యాయి. దెబ్బతిన్న 60 కల్వర్టులలో 58 కల్వర్టులకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. బలమైన గాలుల వల్ల 207 ప్రాంతాల్లో చెట్లు పడిపోగా, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా వాటన్నింటినీ తొలగించారు. వర్షాల వల్ల 120 ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగగా, వాటిలో 116 చోట్ల సమస్య పరిష్కారమైంది. తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఇంకా ప్రవహిస్తుండటంతో, అక్కడ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కొనసాగుతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
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