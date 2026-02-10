వేసవిలో ప్రతి జిల్లాలో డ్రోన్ల శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటు: మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి
సచివాలయంలో ఫైబర్ నెట్, ఏపీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్పై మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సమీక్ష - ఫైబర్నెట్ ద్వారా మెరుగైన సేవలు అందించేలా కృషి చేయాలని అధికారులకు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 10:56 PM IST
Minister Janardhan Reddy on Fiber Net and Drone Corporation: ఈ వేసవిలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో డ్రోన్ల శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. వచ్చే ఖరీఫ్ సీజన్కు పైలెట్ సన్నద్ధం అయ్యేలా ప్రణాళికలు రచించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఏపీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్పై మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సచివాలయంలో సమీక్షించారు. సమావేశంలో ఏపీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ఎండీ శౌర్య మాన్ పటేల్, ఏపీ డ్రోన్స్ కార్పొరేషన్ అడిషనల్ సీఈవో పి.ప్రవీణ్ కుమార్, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. డ్రోన్ కార్పొరేషన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధిపై ఆరా తీసిన మంత్రి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు, టెస్టింగ్కు ప్రత్యేక ఎయిర్ స్పేస్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ డీజీసీఏ అనుమతిపై చర్చించారు.
ఇప్పటికీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో భాగంగా ఉన్నందున స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించాలనే అంశంపై చర్చించారు. క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగం, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని నిర్దేశించారు. భవిష్యత్తులో ఫైలెట్ శిక్షణకు ఉన్న డిమాండ్, ఆవశ్యకత ఆధారంగా వృత్తి నైపుణ్య కోర్సులు రూపొందించే అంశాలను పరిశీలించాలని అన్నారు. సీఎం ఆలోచనల మేరకు డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలకు డ్రోన్ పైలెట్లుగా శిక్షణ అందించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని, ఏపీని డ్రోన్ కేపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా తీర్చిదిద్దాలన్న సీఎం ఆశయం మేరకు పనిచేయాలని సూచించారు.
ఫైబర్ నెట్ కనెక్షన్లు పెంచేందుకు చర్యలు: ఏపీ ఫైబర్ నెట్ ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన, విస్తృతమైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేయాలని పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. రాబోయే రోజుల్లో అధునాతన టెక్నాలజీలను అందిపుచ్చుకుని ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు కల్పించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఏపీ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్పై మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సమీక్షించారు. సమావేశంలో ఏపీ ఫైబర్ నెట్ ఎండీ గీతాంజలి శర్మ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు మానస పుత్రిక అయిన ఫైబర్ నెట్ వ్యవస్థను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిందన్న మంత్రి పూర్వవైభవం తీసుకురావాలని నిర్దేశించారు. ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కనెక్షన్లు మరింత పెంచేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను అధికారులు వివరించారు. అమండడ్ భారత్ నెట్ ప్రొగ్రామ్లో భాగంగా తీసుకుంటున్న చర్యలను మంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు. సీఎం సూచనల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్షేమ హాస్టళ్లలో సీసీ టీవీలు పెట్టాలనే ప్రతిపాదన ఉందని అధికారులు వివరించారు.
