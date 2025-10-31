ETV Bharat / state

అయ్యో పాపం : కష్టమంతా కాలువ పాలు - కొట్టుకుపోయిన 1,500 క్వింటాళ్ల ధాన్యం!

రాష్ట్రంలో రైతులను ఆగం చేసిన మొంథా తుపాను - మార్కెట్‌ యార్డుల్లో తడిసి ముద్దైన ధాన్యం - భారీ వర్షాలకు ధాన్యం కొట్టుకుపోతుంటే ఒడిసిపట్టే ప్రయత్నం చేసిన మహిళా రైతు

Cyclone Montha Effected People Financial Assistance
Cyclone Montha Effected People Financial Assistance (Eenadu)
Cyclone Montha Effected People Financial Assistance : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో చేతికొచ్చిన పంటలు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రహదారులపై ధ్యానం నిలువునా తడిసి, రైతులకు కన్నీరును మిగిల్చింది. అలానే ఇక్కడ ఓ మహిళా రైతుకు కూడా కన్నీళ్లే మిగిలాయి. ఎన్నో కష్టనష్టాలకోర్చి ధ్యానం పండించి, దానిని అమ్ముకోవడానికి తెస్తే తేమ సాకుతో తూకం వాయిదా వేశారు. ఇంతలోనే ఎడతెరపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి ఆమె రెక్కల కష్టం కాలువ పాలైంది.

వర్షానికి కాలువలోకి కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్​ మండలం పోతారం ఎస్​ గ్రామానికి చెందిన కేడిక తారమ్మ ఆమెకున్న ఐదు ఎకరాల భూమిలో వరి సాగు చేసి ధాన్యాన్ని హుస్నాబాద్​ వ్యవసాయ మార్కెట్​కు తీసుకొచ్చి షెడ్​లో ఆరబోశారు. సరిగ్గా మూడు రోజుల క్రితం నిర్వాహకులు పరిశీలించి, 18 శాతం ఉన్న తేమ 17 శాతానికి రాగానే తూకం వేస్తామని అన్నారు.

80 శాతానికి పైగా కాలువలోకి చేరిన ధాన్యం : ఈ వర్షాల నేపథ్యంలో త్వరగా తూకం వేసుకోవాలని ఆమె ప్రాధేయపడ్డారు. వారు ససేమిరా అనడంతో చేసేదేమీ లేక ఆమె వడ్లను ఆరోబోసే ఉంచారు. ఇంతలో బుధవారం కురిసిన భారీ వర్షానికి మార్కెట్​ యార్డులోకి వరద చేరింది. ఆమె తెచ్చిన ధాన్యంలో 80 శాతానికిపైగా కొట్టుకుపోయింది. షెడ్డు కింద ఉన్న కాలువలో ధాన్యం కొట్టుకుపోతుంటే రోదిస్తూనే ఆ ధాన్యాన్ని ఒడిసిపట్టే ప్రయత్నం చేశారు. గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇలా ఆమె కొంత సేకరించారు.

తన అల్లుడు 20 రోజుల క్రితమే చనిపోయారని, ఆవేదనలో ఉండగానే ఇలా వడ్లన్నీ వరద పాలయ్యాయని తారమ్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్​కు వచ్చిన సిద్దిపేట కలెక్టర్​ హైమావతి కాళ్లపై పడి ఆదుకోవాలని తారమ్మ వేడుకున్నారు. ఆ మార్కెట్​లో 1,500 క్వింటాళ్ల ధాన్యం కొట్టుకుపోయినట్టు ప్రాథమికంగా అధికారులు అంచనా వేశారు.

తారవ్వకు కేంద్రమంత్రి సంజయ్‌ సాయం : ఆ మహిళా రైతు తారవ్వకు రూ.50 వేల ఆర్థిక సాయం అందజేయనున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ​కుమార్​ పేర్కొన్నారు. ధాన్యమంతా కాలువ పాలు కావడంతో ఆమె గుండెలవిసేలా రోదించిన విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి, దిల్లీ నుంచి ఫోన్​ చేసి మాట్లాడారు. ఆమె పంట నష్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రూ.50 వేలు ఆర్థిక సాయం పంపిస్తున్నానని ధైర్యంగా ఉండాలని, అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4 లక్షల ఎకరాలు పంట నష్టం : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,53,033 మంది రైతులకు చెందిన 4,47,864 ఎకరాల మేర పంటలకు నష్టం సంభవించినట్లు వ్యవసాయ శాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఇందులో అత్యధికంగా వరి 2,82,379 ఎకరాలు కాగా, పత్తి 1,51,707 ఎకరాల్లో ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గురువారం ఉదయం 12 జిల్లాల్లోని 179 మండలాల్లో నుంచి వ్యవసాయాధికారులు సమాచారం సేకరించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపించారు. వర్షాలతో అన్నింటి కంటే ఎక్కువగా వరంగల్‌ జిల్లాలో 1,30,200 ఎకరాల్లో నష్టం వాటిల్లింది. మొత్తం పంట నష్టంలో 29.07 శాతం ఈ జిల్లాలోనే నమోదైంది.

పంట నష్టంలో అత్యధిక జిల్లాలు ఇవే : ఖమ్మం జిల్లాలో 62,400 ఎకరాలు, సూర్యాపేటలో 56,330 ఎకరాలు, నల్గొండలో 52,071 ఎకరాల్లో నష్టం సంభవించింది. హనుమకొండ, జనగామ, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, నాగర్‌కర్నూల్, సిద్దిపేట, కరీంనగర్‌ జిల్లాల్లో అత్యధికంగా పత్తి దెబ్బతింది. చాలా ప్రాంతాల్లో అన్నదాతలు పంట కోత చేసి ధాన్యం అమ్మకానికి గ్రామాల్లోని కేంద్రాలకు తీసుకువచ్చి 15 రోజులు దాటింది. ఇంతలో భారీ వర్షాలు రైతుల్లో వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం తడిసిన, రంగుమారిన ధాన్యాన్ని ఎలాంటి షరతులు లేకుండా కొనుగోలు చేయాలని అన్నదాతలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ఖమ్మం జిల్లాపై విరుచుకుపడిన మొంథా - ఉగ్రరూపం దాల్చిన మున్నేరు వాగు

భారీ వర్షాలకు నేలకొరిగిన పంటలు - దిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాతలు

