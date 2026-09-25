సహాయకచర్యలు వేగవంతం చేయాలి - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పర్యటన
భారీ వర్షాల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. ఉన్నతాధికారులు, పార్వతీపురం మన్యం, కోనసీమ, శ్రీకాకుళం జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:34 PM IST
Minister Atchannaidu Teleconference on Rains and Crops :. రాష్ట్రంలో తీవ్ర వాయుగుండం, భారీ వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన వేగవంతం చేయాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పర్యటించారు. వడ్డివాడ, అంట్లవరం, వడ్డితాండ్ర, సంతబొమ్మాళి గ్రామాల్లో ముంపు ప్రాంతాలను, వరద నీటిలో మునిగిన పంట పొలాలను మంత్రి స్వయంగా పరిశీలించారు.
రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి పంట నష్టంపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గొదలాం, కొల్లిపాడు, లక్కివలస, మరువాడ, మేఘవరం గ్రామాల్లోనూ పర్యటించి వరద ముంపు పరిస్థితులను పరిశీలించారు. పార్వతీపురం మన్యం, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, శ్రీకాకుళం జిల్లాల కలెక్టర్లు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి గురువారం ఉన్నత స్థాయి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వరదల కారణంగా రైతులకు జరిగిన పంట నష్టాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా పంట నష్టం, మౌలిక వసతుల పునరుద్ధరణ, నీటి నిల్వ సామర్థ్యంపై అధికారులకు పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
- తక్షణ పంట నష్టం అంచనా: వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల నష్టంపై క్షేత్రస్థాయిలో తక్షణమే సర్వే చేపట్టి, ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి.
- రైతులకు సాంకేతిక సలహాలు: పొలాల్లో నిలిచిన వర్షపు నీటిని వెంటనే తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి. అధికారులు స్వయంగా పొలాలను సందర్శించి, పంటల సంరక్షణకు సంబంధించి రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక సలహాలు, సూచనలు అందించాలి.
- రహదారుల మరమ్మతులు: వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న రోడ్లు, మౌలిక వసతుల నష్టాన్ని అంచనా వేయాలి. ప్రజా రవాణాకు ఇబ్బంది కలగకుండా అత్యవసర రహదారులకు యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టాలి.
- వర్షపు నీటి సంరక్షణ: కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నీటిని వృథా కానివ్వకుండా చెరువులు, జలాశయాల్లో సాధ్యమైనంత మేర నిల్వ చేయాలి. భవిష్యత్తులో సాగు, తాగునీటి అవసరాలకు ఈ నీటిని వినియోగించుకునేలా పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించాలి.
- శాఖల సమన్వయం: వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశుసంవర్ధక, మత్స్య శాఖల అధికారులు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి నష్టపోయిన రైతాంగానికి తక్షణ సహాయం అందించాలి. ఈ కష్టసమయంలో ప్రభుత్వం రైతులకు ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందని, క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక చర్యల్లో ఎలాంటి అలసత్వం వహించినా సహించేది లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
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