ఎమ్మార్పీకే యూరియా విక్రయం - అధిక ధరకు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
సచివాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, ఎరువుల కంపెనీ, ఆసోషియేషన్ సభ్యులతో సమావేశమయిన మంత్రి - యూరియా పక్కదారి పట్టకుండా ప్రత్యేక విజిలెన్స్ బృందాల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:51 PM IST
Minister Atchannaidu Reviews On Fertilizer Availability : ఖరీఫ్-2026 ఎరువుల లభ్యత, పంపిణీపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. సచివాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, ఎరువుల కంపెనీ, ఆసోషియేషన్ సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. యూరియా, డీఏపీతో కాంప్లెక్స్ ఎరువుల బలవంతపు విక్రయాలు ఆపాలని మంత్రి సూచించారు. రైతులను ఇబ్బంది పెడితే డీలర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, కంపెనీలపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ఎంఆర్పీ ధరకే యూరియా: రైతులకు అవసరమైన ఎరువులనే అందించాలని మంత్రి అన్నారు. రాష్ట్రంలో అవసరం కన్నా అధిక ఎరువుల నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. యూరియా సరఫరాలో ఎలాంటి కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కౌలు రైతులు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లేని రైతులకు ఇబ్బందులు రాకూడదని సూచించారు. ఎరువుల బుకింగ్ యాప్ నిర్వహణ సజావుగా ఉండాలన్నారు. ఓటీపీ ఆలస్యం, మెసేజ్ లింక్ వేగంగా వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. నానో యూరియా ప్రయోజనాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు.
సహజ వ్యవసాయంపై రైతుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోందన్న ఆయన సాధ్యమైనంత మేర రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గించాలని ఆదేశించారు. అధిక ఎరువుల వినియోగంపై రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఎమ్మార్పీ ధరకే యూరియాను విక్రయించాలని డీలర్లకు హెచ్చరించారు. ఎమ్మార్పీకి మించి విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని తెలిపారు. యూరియా పక్కదారి పట్టకుండా ప్రత్యేక విజిలెన్స్ బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఎరువుల బస్తాకు పూర్తి లెక్క ఉండాలని అన్నారు. గతంలో అక్రమాలు, ఇబ్బందులు సృష్టిస్తే ఉపేక్షించమని హెచ్చరించారు. రైతుల ప్రయోజనాలే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.