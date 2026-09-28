క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించండి - పంటనష్టం వివరాలను త్వరగా అందించండి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
తీవ్రవాయుగుండం కారణంగా కురిసిన వర్షాలతో అన్నదాతలు అవస్థలు పడుతున్నారు. వరదలతో పంటలు నీట మునిగి దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు పర్యటించాలని అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 6:56 PM IST
Crops Loss Due to Rains in AP : ఇటీవల తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీలో వర్షాలు దంచికొట్టాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు, రోడ్లు జలమయ్యాయి. తీర ప్రాంతాలు చిగురుటాకులా వణికాయి. నదుల్లో ఉద్ధృతి అంతకంతకూ పెరిగింది. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. మరోవైపు బలమైన గాలుల ధాటికి చెట్లు విరిగి పడటంతో పాటు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. రహదారులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. పొలాలు చెరువులను తలపించాయి. పంటలు నీట మునగడంతో అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెట్టుబడి మొత్తం నీటి పాలుకావడంతో లబోదిబోమంటున్నారు. తమను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభావిత ప్రాంతాలను సందర్శించి, రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.
పకడ్బందీగా పూర్తి చేయాలి : ఈ క్రమంలోనే తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పంట నష్టాల ఎన్యుమరేషన్ను వేగంగా, పకడ్బందీగా పూర్తి చేయాలని వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖ అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించి, ప్రతి బాధిత రైతు వివరాలను కచ్చితంగా నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఒక్క రైతు కూడా నష్ట పరిహారానికి సంబంధించిన వివరాల నమోదు నుంచి మిగిలిపోకూడదని, ఎన్యుమరేషన్లో పారదర్శకత, కచ్చితత్వం తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.
వాయుగుండం కారణంగా 14 జిల్లాల్లోని 89 మండలాలు, 351 గ్రామాల్లో ఉద్యానవన పంటలు ప్రభావితమయ్యాయని అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. 1734 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతినడంతో 5777 మంది రైతులు నష్టపోయినట్లు గుర్తించారు. వ్యవసాయ పంటల విషయానికొస్తే 190 మండలాల్లోని 1,229 గ్రామాల్లో 44,029 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు అంచనా వేశారు. మొత్తం 71,796 మంది అన్నదాతలకు పంట నష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయ శాఖ గుర్తించింది. జిల్లాల వారీగా, పంటల వారీగా సమగ్ర నష్టం వివరాలను వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వానికి అందించాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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