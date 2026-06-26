ఎరువులు పక్కదారి పట్టకుండా అరికట్టాం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
ఎరువుల్లో సకాలంలో సబ్సిడీ అందించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన APAIMS 2.0 - జూన్ 8 నుంచి కృష్ణా, కాకినాడ మినహా అన్ని జిల్లాల్లో యూరియా, డీఏపీ పంపిణీ - స్థిరంగా ఉన్న టమాటా ధరలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 4:27 PM IST
Minister Atchannaidu On Crops Cultivation : రాష్ట్రంలో రైతులకు పారదర్శకంగా సకాలంలో సబ్సిడీ ఎరువులు అందించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన 'APAIMS 2.0' (ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్) వ్యవస్థ విజయవంతంగా అమలవుతోందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ ఏడాది జూన్ 8 నుంచి కృష్ణా, కాకినాడ మినహా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఈ నూతన విధానం ద్వారా యూరియా, డీఏపీ పంపిణీని విజయవంతంగా చేపట్టామన్నారు.
లక్షలాది మంది రైతులకు లబ్ధి : నూతన సాంకేతికత ద్వారా ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,97,733 మంది రైతులకు బయోమెట్రిక్ ఆధారంగా 48,588 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా 12,874 మెట్రిక్ టన్నుల డీఏపీని విజయవంతంగా పంపిణీ చేసినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. రైతులు సాగు చేసే పంట రకం, సాగు విస్తీర్ణం, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రీయ సిఫార్సుల ఆధారంగానే ఏ రైతుకు ఎంత పరిమాణంలో ఎరువులు అవసరమో అంత మాత్రమే అందజేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత వల్ల ఎరువుల దుర్వినియోగం, అక్రమ నిల్వలు, పక్కదారి పట్టడం (మళ్లింపులు) పూర్తిగా అరికట్టామని మంత్రి వివరించారు.
ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ : రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేదా పంపిణీలో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 155251 టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చిందని మంత్రి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలకు నూతన వ్యవస్థతో దారులు మూసుకుపోవడంతోనే, వైఎస్ జగన్ తన అనుకూల పత్రికల ద్వారా ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు.
యూనిట్ సమస్యల పరిష్కారం : రాష్ట్రంలో టమాటా ధరలు పతనమయ్యాయంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ములకలచెరువు, గుర్రంకొండ మార్కెట్ యార్డుల అధికారిక గణాంకాలే ఇందుకు నిదర్శనమని, మార్కెట్లో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాగే, గంగాధర నెల్లూరులోని జైన్ మ్యాంగో పల్ప్ యూనిట్లో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్యను కూడా ప్రభుత్వం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే పరిష్కరించిందని, ప్రస్తుతం అక్కడ ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా అన్లోడింగ్ ప్రక్రియ పునఃప్రారంభమైందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
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