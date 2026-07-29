తప్పుడు స్టేట్మెంట్లతో పొగాకు రైతులకు నష్టం చేయొద్దు - జగన్కు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హితవు
పొగాకు రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటున్న సమయంలో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లతో మరింత నష్టం చేయొద్దన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 5:10 PM IST
Minister Atchannaidu Fires oN YS Jagan: 'రైతుల శ్రేయస్సు కోరుకోవడమే రాజకీయ నాయకుడి లక్షణం', వారికి ఉపయోగపడే నిర్మాణాత్మక సలహాలు ఇస్తే ఆహ్వానిస్తామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ రాష్ట్రంలో పొగాకు ధరల పతనంపై ఇటీవల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పొగాకు రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటున్న సమయంలో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లతో మరింత నష్టం చేయొద్దని ఆయన హితవు పలికారు. 'నీ స్టేట్మెంట్ల వల్ల రైతులు మరింత ఒత్తిడిలోకి గురయ్యే అవకాశం ఉందని, కనీసం అదైనా ఆలోచించు జగన్మోహన్ రెడ్డి' అంటూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు. పొగాకు రైతులను గతంలోనూ, ఇప్పుడూ సక్రమంగా ఆదుకుంటున్న ప్రభుత్వం తమదేనని అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
రైతులకు అండగా ఉంటున్నాం: 2014-15లో ఎఫ్సీవీ పొగాకు ధరలు పడిపోయినప్పుడు కేజీకి 20 రూపాయలు ఇచ్చి రైతులను ఆదుకున్నామన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం 11 మిలియన్ కేజీల పొగాకు మాత్రమే కొనుగోలు చేసి అప్పటి ప్రభుత్వం చేతులు దులుపుకుందని ఆరోపించారు. గత ఏడాది 25 మిలియన్ కేజీల హెచ్డీ బర్లీ పొగాకును రూ. 270 కోట్లతో కొనుగోలు చేసి రైతులను ఆదుకున్నామన్నారు. కేంద్రంతో సంప్రదింపులు పొగాకు కంపెనీలపై ఒత్తిడి తెచ్చి రైతుల నుంచి కొనుగోళ్లు జరిగేలా చర్యలు చేపట్టామన్నారు. రైతులకు కేజీకి 20 సాయం అందించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి 94 మిలియన్ కేజీల పొగాకు కొనుగోలుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు.
అలాంటి స్టేట్మెంట్లు వద్దు: పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు రూ. 188 కోట్లు ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధం చేశామని మంత్రి వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతిరోజూ పొగాకు రైతుల సమస్యలపై సమీక్షిస్తూ తగిన ఆదేశాలు ఇస్తున్నారన్నారు. పొగాకు రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న చర్యలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి కనిపించడం లేదా అని నిలదీశారు. 'జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతులకు మంచి చేసే పని చేయి, వారిని మభ్యపెట్టడానికే చేసే నీ స్టేట్మెంట్లు మానుకోవాలి' అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హితవు పలికారు.