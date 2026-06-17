డైవర్షన్ రాజకీయాల కోసమే డీఎస్సీపై అసత్య ప్రచారాలు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
గతంలో జగన్ అబద్దాలకు సరైన కౌంటర్ ఇవ్వకపోవటంలో కూటమి తప్పు ఉందన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఈసారి అలా ఉండదని వాస్తవాలు, లెక్కలు, ఆధారాలతో ప్రతీ అసత్య ఆరోపణనూ సమర్థంగా తిప్పికొడతామని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 4:24 PM IST
Minister Atchannaidu Comments Against YS Jagan Over DSC: జగన్కు దమ్ముంటే డీఎస్సీపై లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజమెత్తారు. అమ్మ పెట్టాపెట్టదూ, అడుక్కుతినానివ్వదు అనేలా డీఎస్సీ పట్ల జగన్ వ్యవహారం ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. డైవర్షన్ రాజకీయాల కోసమే డీఎస్సీపై జగన్ అండ్ బ్యాచ్ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రొయ్య ఫీడ్ ధరలు జగన్ హయాంలో ఏ మేర పెరిగాయో కూడా చర్చించేందుకు తాను సిద్ధమని సవాల్ చేశారు. గతంలో జగన్ అబద్దాలకు సరైన కౌంటర్ ఇవ్వకపోవటంలో మా తప్పూ ఉంది కానీ ఈసారి అలా ఉండదని స్పష్టం చేశారు. వాస్తవాలు, లెక్కలు, ఆధారాలతో జగన్ ప్రతీ అసత్య ఆరోపణనూ సమర్థంగా తిప్పికొడతామని పేర్కొన్నారు.
విజ్ఞత మరిచి మాట్లాడుతున్నారు: రొయ్యల ఫీడ్ కంపెనీలకు జగన్ కులం ఆపాదించటం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ బతికి బట్టకడితే రాష్ట్రం ఇక అంధకారమే అవుతుందన్నారు. అనితను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే వైఎస్సార్సీపీ నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ ఇంట్లోనూ మహిళలు ఉన్నారనే విజ్ఞత మరిచి గొడ్డలి పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వెన్నుపోటుకు కర్త, కర్మ, క్రియ జగన్ అని విమర్శించారు. వెన్నుపోటు అనే పదానికి గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు పేటెంట్ తీసుకున్నారన్నారు.
నైతిక అర్హత కూడా లేదు: తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాష్ట్రానికి, శవాన్ని పక్కన పెట్టుకుని పదవి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచాడని దుయ్యబట్టారు. ఆస్తి కోసం తల్లి, చెల్లికి ద్రోహం చేశారన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆర్థికంగానూ, అన్ని విధాలుగానూ నాశనం చేసేశాననుకున్న జగన్ కల రెండేళ్లు కూడా నిలవలేదని వ్యాఖ్యానించారు. మద్య నిషేధం సహా అన్ని హామీలు విస్మరించిన జగన్కు కూటమి మేనిఫెస్టో గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత కూడా లేదన్నారు. మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే కుట్రలు పారనివ్వకపోవటంతో కులాల పేరుతో తగువులకు సిద్ధమయ్యాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'డీఎస్సీపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా అన్నింటినీ ఎదుర్కోవడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. నియామకాల్లో ఒక్క అవకతవకనైనా మీరు బయటపెట్టగలరా? మీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏమీ సాధించలేక, ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు మంచి చేస్తుంటే అసత్య ప్రచారాలతో వివాదాలు సృష్టించాలని చూస్తున్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలన్నింటికీ ధీటుగా సమాధానం చెప్తాం.' -అచ్చెన్నాయుడు, వ్యవసాయ శాఖమంత్రి
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