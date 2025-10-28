నష్టపోతే ఆదుకుంటాం - రైతులు ఆందోళన చెందవద్దు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

ETV Bharat / state

ఏపీలో 233 మండలాలు, 44 మున్సిపాలిటీలపై ‘మొంథా’ ఎఫెక్ట్‌ - పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్దమైన జిల్లా యంత్రాంగం

Minister Atchannaidu on Cyclone Montha: 'మొంథా' తుపాను తీవ్రత అధికంగా ఉండబోతున్న నేపథ్యంలో రైతులెవరూ ఆందోళన చెందవద్దని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఇంతకంటే పెద్ద ఉపద్రవాలను పక్కా ముందస్సు ప్రణాళికతో, పకడ్బందీ ఏర్పాట్లతో విజయవంతంగా అధిగమించగలిగామన్నారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లకుండా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. వ్యవసాయ శాఖ అధ్వర్యంలో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను, అధికారులను, కింది స్థాయి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశామన్నారు. తుపాను కారణంగా రైతులు నష్టపోతే, వారిని పూర్తిగా ఆదుకుంటామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పారు.

పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాను బలపడింది. గడిచిన 6 గంటలుగా 12 కి.మీ. వేగంతో తీవ్ర తుపాను కదులుతుంది. మచిలీపట్నానికి 160 కి.మీ. దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమైనది. కాకినాడకు 240 కి.మీ., విశాఖకు 320 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. రాత్రికి కాకినాడ-మచిలీపట్నం మధ్య తుపాను తీరం దాటనుంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90-110 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ప్రజలు ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించారు.

ఏపీలో 233 మండలాలు, 44 మున్సిపాలిటీలపై ‘మొంథా’ ఎఫెక్ట్‌!: ఏపీ వ్యాప్తంగా మొంథా తుపాను ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ పలుచోట్ల చిరు జల్లులు మొదలయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 233 మండలాలు, 1,419 గ్రామాలు, 44 మున్సిపాలిటీలపై తుపాను ప్రభావం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే 2,194 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది. 3,465 మంది గర్భిణీలు, బాలింతల సంరక్షణకు అధికారులు కార్యాచరణ చేపట్టినట్లు తెలిపింది. తుపాను ప్రభావం దృష్ట్యా 19 జిల్లాల పరిధిలోని 54 రెవెన్యూ డివిజన్లలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. జిల్లాల్లో కమ్యూనికేషన్‌ కోసం 16 శాటిలైట్‌ ఫోన్లు, 35 డీఎంఆర్‌ సెట్లు ఏర్పాటు చేశామని తెలియజేసింది. 11 ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ 12 ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను సిద్ధం చేసినట్లు పేర్కొంది

జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయి సన్నద్దం: ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లా యంత్రాంగం తుపాను ఎదుర్కొనేందుకు పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమైంది. ముంపు ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే పనిలో అధికార యంత్రాంగం నిమగ్నమైంది. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై మొంథా ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అధికార యంత్రాగం అప్రమత్తమైంది. కృష్ణా జిల్లాలోని కలెక్టరేట్, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ సమీక్షిస్తున్నారు.

తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలకు సెల్‌ ఫోన్ల ద్వారా తాజా సమాచారం పంపిస్తున్నారు. ముంపు సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. కృష్ణా జిల్లా పాలకాయతిప్ప వద్ద సాగరసంగమం గేట్లను అధికారులు మూసివేశారు. తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలిస్తున్నారు. బందరు తాలుకా పోలీసులు తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని తరలించేందుకు ట్రాక్టర్లు, నీటిని మళ్లించేందుకు ప్రొక్లెయిన్లు, చెట్టు కొమ్మలు విరిగిపడితే కట్ చేసేందుకు కట్టింగ్ మిషన్లు, విద్యుత్ స్థంబాలు నెలకొరిగితే తొలగించేందుకు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చేరిన నీటిని తోడేందుకు ట్యాంకర్లు, జేసీబీలను సిద్ధం చేశారు. వీఎంసీ పరిధిలో 41 వరకు పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.

