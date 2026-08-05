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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవం అమరావతిలో కనిపిస్తోంది: మంత్రులు

రాజధానిలో మంత్రులు నారాయణ, అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పర్యటన - మంత్రుల బంగ్లాలు, ఐకానిక్ టవర్లు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్లు పరిశీలన - అమరావతి నిర్మాణ పనులను సహచర మంత్రులకు వివరించిన నారాయణ

Minister Anitha on Amaravati
Minister Anitha on Amaravati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:15 PM IST

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Minister Anitha on Amaravati Works : రాజధాని అమరావతిలో మంత్రులు నారాయణ, అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రుల బంగ్లాలు, ఐకానిక్ టవర్లు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్లను పరిశీలించారు. అమరావతి నిర్మాణ పనులను సహచర మంత్రులకు నారాయణ వివరించారు. రాజధాని నిర్మాణానికి తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారంటూ నారాయణకు అమాత్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అమరావతి నిర్మాణం చేసిందని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ మంత్రులు సెల్ఫీలు దిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవం అమరావతిలో కనిపిస్తోందని ప్రపంచానికి చాటి చెప్తామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ఎలా ఉండనుందో ఈ నిర్మాణాలు చూస్తే అర్ధమవుతోందన్నారు. ప్రపంచస్థాయి రాజధానికి ఇదో మంచి ప్రణాళికని వారు పేర్కొన్నారు.

రాజధానిలో మంత్రులు నారాయణ, అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పర్యటన (ETV Bharat)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవం అమరావతిలో కనిపిస్తోందని మంత్రి అనిత వెల్లడించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ఎలా ఉండనుందో రాజధాని చూస్తే అర్థమవుతోందన్నారు. బుద్ధిలేకుండా కొందరు మావిగన్ అని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇక్కడికి వస్తే అమరావతి అభివృద్ధి ఏంటో చూపిస్తామని వివరించారు. డిసెంబర్ నాటికి అమరావతిలో 4000 ఇల్లు ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామని నారాయణ చెప్పారని తెలిపారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మ గౌరవం అమరావతిలో కనిపిస్తోంది. అమరావతిని చూస్తే రాష్ట్ర భవిష్యత్ అర్థమవుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఇక్కడికి వస్తే రాజధాని అభివృద్ధి ఏంటో చూపిస్తాం. గొడ్డలి పార్టీ నాయకులు అమరావతిలో లోపాలు వెతికే పనిలో ఉన్నారు." - అనిత, మంత్రి

Ministers Visit Amaravati : రాజధానితో రైతులు, ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఎమోషన్​తో కనెక్టై ఉన్నారని అనిత వివరించారు. కానీ గొడ్డలి పార్టీ నాయకులు అమరావతిలో లోపాలు వెతికే పనిలో ఉన్నారని ఆమె విమర్శించారు. ప్రపంచస్థాయి రాజధానికి మంచి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నారని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ముందుచూపుతో అమరావతి నిర్మాణం జరుగుతోందన్నారు. భావితరాలకు మంచి భవిష్యత్ ఉండేలా ఇది ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ప్రజలంతా అమరావతికి వచ్చి ఇక్కడ జరిగే అభివృద్ధి చూడాలని మంత్రులు ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచస్థాయి రాజధానికి మంచి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నారని వెల్లడించారు. ఇక్కడి నిర్మాణాలు చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ప్రపంచంలో దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఇలాంటి రాజధాని కట్టడమనేది చాలా మంచి ఆలోచనని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ముందు చూపుతో అమరావతి నిర్మాణ జరుగుతుందని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల నివాసాల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే ఇతర భవనాలు కూడా పూర్తవుతాయని వివరించారు. భావితరాలకు మంచి భవిష్యత్ ఉండేలా అమరావతి నిర్మాణం జరుగుతుందని మంత్రులు పేర్కొన్నారు.

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