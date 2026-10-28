తుపాన్ ప్రభావిత పట్టణాల్లో అధికారులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రులు
Home Minister Anita Visit To Cyclone Affected Areas: అర్నాబ్ తుఫాను వేళ ప్రజలకు అన్ని అత్యవసర సేవలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:25 PM IST
Home Minister Anita Visit To Cyclone Affected Areas: అర్నాబ్ తుఫాను వేళ ప్రజలకు అన్ని అత్యవసర సేవలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు మంత్రు ఎప్పటికప్పుడు సంబంధిత అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో హోంమంత్రి అనిత పర్యటించారు. అనకాపల్లి జిల్లా S. రాయవరం మండలం పెద్దగుమ్ములూరు గ్రామానికి వెళ్లి పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారితో మాట్లాడి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అక్కడ కల్పిస్తున్న వసతులు, అందుతున్న సేవలపై ఆరా తీశారు. అధికారులు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటున్నారని, పునరావాస కేంద్రంలో వసతులు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని గ్రామస్థులు తెలిపారు. దార్లపూడి వద్ద వాగులో వరద నీరు పొంగి ప్రవహించడంతో రక్షణ గోడ దెబ్బతినకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. రోడ్లకు తక్షణమే మరమ్మతులు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
పారిశుధ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా: తుపాన్ ప్రభావిత పట్టణాల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని మున్సిపల్ కమిషనర్లను మంత్రి నారాయణ ఆదేశించారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల కమిషనర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన రోడ్లపై చెట్లు కూలిన వెంటనే తొలగించేలా అవసరమైన యంత్రాలు, సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. ఈదురుగాలుల నేపథ్యంలో ప్రమాదకర హోర్డింగ్ల వద్ద ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. రోడ్లు, డ్రైనేజీల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఇంజినీరింగ్ సిబ్బంది తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. వర్షాల కారణంగా పారిశుధ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా, తాగునీరు కలుషితం కాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి నారాయణ ఆదేశించారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన తుఫాన్ ప్రభావంపై ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, జరిగిన నష్టాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయాలని సూచించారు. ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించడంలో ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా సమన్వయంతో పనిచేయాలని రెవెన్యూ యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు.
విద్యుత్ స్తంభాలను పునరుద్ధరణ: తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతిందని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో 883 ఫీడర్లకు గాను 391 ఫీడర్లు దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు. ప్రమాదాల నివారణకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముందస్తుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. వర్షాల కారణంగా పునరుద్ధరణ పనులకు ఆటంకం ఎదురవుతోందన్నారు. పరిస్థితులు అనుకూలించగానే సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. ఆసుపత్రుల వద్ద ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అదనపు సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. చెట్లు పడి దెబ్బతిన్న విద్యుత్ స్తంభాలను పునరుద్ధరించే పనులు కొనసాగుతున్నాయని గొట్టిపాటి పేర్కొన్నారు. ఎక్కడైనా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి కనిపిస్తే వాటిని తాకకుండా వెంటనే 1912 నెంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులకు ప్రజలు సహకరించాలని మంత్రి కోరారు.
తీరం దాటిన 'అర్నబ్' తుపాను - కొనసాగనున్న వర్షాలు