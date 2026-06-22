6 వేలకుపైగా ఆలయాల పునర్నిర్మాణానికి రూ.813 కోట్లు - 1200కు పైగా భజన మందిరాలు : మంత్రి ఆనం
కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే తిరుమల నుంచి దేవాదాయశాఖ ప్రక్షాళన - పవిత్ర స్థలాలు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంచే చర్యలకు ప్రాధాన్యం - ప్రతి ఇంటికీ ఆధ్యాత్మికత చేర్చాలన్న సీఎం ఆదేశాలతో పనిచేస్తున్నామన్న మంత్రి ఆనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 5:28 PM IST
Minister Anam Ramanarayana Reddy on Temples : గత ప్రభుత్వంలో విచ్ఛిన్న వాతావరణంతో దేవాలయాలకు, హిందూ దేవుళ్లకు కూడా భద్రత లేని పరిస్థితి ఉండేదని దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాణరెడ్డి అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే తిరుమల నుంచి దేవాదాయశాఖ ప్రక్షాళన ప్రారంభించిందని చెప్పారు. పవిత్ర స్థలాలు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంచే చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
అంతకుముందు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దేవాదాయ శాఖ రెండేళ్ల పనితీరుపై రిపోర్ట్ విడుదల చేశారు. దేవాదాయశాఖ అభివృద్ధి, ప్రగతిని మీ ముందు ఉంచుతున్నామని మంత్రి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో దేవాలయాలకు సరైన ఆదరణ లేదని, ఆలయాలు సమాజంలో భాగమని వారు మర్చిపోయారని విమర్శించారు. రామతీర్థం, దుర్గగుడిలో వెండి సింహాలు, అంతర్వేది రథం ఇలా వివిధ ఘటనల పట్ల వైఎస్సార్సీపీకి కనీసం పశ్చాత్తాపం లేదన్నారు.
"గత ప్రభుత్వ విధ్వంసంలో భాగంగా రైతుల భూములను దేవాదాయశాఖ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు. కక్ష సాధింపులో భాగంగా 22ఏ పరిధిలోకి చేర్చుతూ విధ్వంస వాతావరణం సృష్టించారు. ఇలాంటివి దాదాపు రెండు వేల కేసులు మా దృష్టికి వచ్చాయి. మా లెక్కల ప్రకారం 6.50 లక్షల ఎకరాలు అదనంగా వచ్చాయి. నష్టపోయిన బాధితులు ఆధారాలతో వస్తే ఎన్ఓసీ ఇస్తాం." - ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి
'గత రెండు ఏళ్లుగా హిందువుల ఆత్మవిశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక విలువలు కాపాడుతూ వస్తున్నాం. ప్రతీ ఇంటికీ ఆధ్యాత్మిక చేర్చాలన్న సీఎం ఆదేశాల మేరకు దేవాదాయశాఖ పని చేస్తోంది. ఆరు వేలకు పైగా ఆలయాల పునర్నిర్మాణం కోసం రూ.813 కోట్లు సర్వ శ్రేయ నిధి నుంచి వెచ్చిస్తున్నాం. ధార్మిక పరిషత్ ద్వారా శ్రీవాణి నిధులతో 1200పై చిలుకు భజన మందిరాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్మిస్తున్నామని' ఆనం రామనారాయణరెడ్డి తెలిపారు.
స్థానిక ప్రజల కోరిక మేరకు నచ్చిన దేవుడి మందిరాలు ఆయా ప్రాంతాల్లో నిర్మిస్తామని రామనారాయణరెడ్డి పేర్కొన్నారు. దేవాదాయ భూ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేసి పరిరక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టామన్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరో 65 ఆలయాల్లో అన్నప్రసాదం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అన్నప్రసాదం కోసం ఏటా రూ.84 కోట్లు దేవాదాయశాఖ ఖర్చు చేస్తోందని చెప్పారు. తద్వారా దాదాపు 3 కోట్ల మందికి అన్నప్రసాదం అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
'బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ను దేవాదాయశాఖలోకి మార్చాం. అన్ని దేవాలయాలను డిజిటలైజ్ చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. వాడపల్లిలో భూమి లేనందున ఎవరైనా దాతలు ముందుకొస్తే అభివృద్ధి చేస్తాం. దుర్గమ్మ ఆలయంలో నకిలీ టికెట్ల విషయంలో తప్పు చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆగమ, వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారమే గుడులను నిర్మిస్తున్నాం. శిర్డీ సాయి ఆలయాల నిర్మాణం దేవాదాయశాఖ పరిధిలోకి రాదని' ఆనం రామనారాయణరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
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