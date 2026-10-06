ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - సామాన్య భక్తుల దర్శనాలకు పెద్దపీట వేస్తాం: మంత్రి ఆనం
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై మంత్రి ఆనం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. సామాన్య భక్తుల దర్శనాలకు పెద్దపీట వేస్తూనే వీవీఐపీల దర్శనాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:23 PM IST
Anam on Dasara Arrangements 2026 : విజయవాడలో దసరా శరన్నవరాత్రుల సమయంలో సామాన్యులకు పెద్దపీట వేస్తూనే వీవీఐపీల దర్శనాలకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి తెలిపారు. దర్శనాలు, పాస్లు, భద్రత చర్యలపై ఇవాళ ఆయన విజయవాడలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నెల 11 నుంచి 20 వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
ఈసారి ఉత్సవాలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము హాజరుకానున్నట్లు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి తెలిపారు. ఈ నెల 14 అమ్మవారిని రాష్ట్రపతి దర్శించుకుంటారని చెప్పారు అదేవిధంగా 15న పున్నమి ఘాట్లో నిర్వహించనున్న జాతీయ సరస్ మేళాలో ఆమె పాల్గొంటారని వివరించారు. రాష్ట్రపతి రాక సమయంలో మినహా మిగిలిన సమయాల్లో అమ్మవారి దర్శనాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమీక్షకు మంత్రులు అనిత, సత్యకుమార్ యాదవ్, కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి, దేవాదాయశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కన్నబాబు, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీశ, సీపీ రాజశేఖరబాబు తదితరులు హాజరయ్యారు.
మరోవైపు దసరా ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం 'దసరా 2026' పేరుతో రూపొందించిన యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తులకు అవసరమైన దర్శన వివరాలు, పూజలు, ప్రసాదం, అన్నదానం, పార్కింగ్ సౌకర్యం, తదితర వివరాలన్నింటినీ ఈ యాప్లో నిక్షిప్తం చేశారు. దీనికి తోడు వాట్సప్ ద్వారా కూడా ప్రత్యేక పూజలు, సేవా బుకింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటును ఈసారి కొత్తగా కల్పించారు.
భక్తుల క్యూలైన్లు, పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, ప్రధాన ఆలయంలో రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఏఐతో అనుసంధానించిన క్రౌడ్ కౌంటింగ్, అనాలసిస్ సిస్టమ్ ద్వారా రద్దీని పర్యవేక్షిస్తారు. ఘాట్రోడ్డుతో పాటు అన్నప్రసాదం వితరణ జరిగే ప్రాంతంలో స్మార్ట్ ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొండ దిగువ నుంచి పైకి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందనేది ఏఐ కెమెరాలతో పక్కాగా లెక్కగట్టి మైక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తారు.
చిన్నారుల భద్రతకు ప్రత్యేక బ్యాండ్లు : ఉత్సవాల రద్దీలో తల్లిదండ్రులతో వచ్చే పిల్లలు తప్పిపోకుండా అధికారులు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టారు. చిన్నారుల చేతికి క్యూఆర్ కోడ్ ఎనేబుల్డ్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (ఆర్ఎఫ్ఐడీ) బ్యాండ్లను వేయనున్నారు. మరోవైపు భక్తులకు వేగంగా లడ్డూలు అందించేందుకు తొలిసారిగా స్మార్ట్ లడ్డూ వెండింగ్ మెషిన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆలయ భద్రత కోసం సెక్యూరిటీ బూమ్ బారియర్స్ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే క్యూఆర్, ఐవీఆర్ విధానాల ద్వారా భక్తుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ సేకరించనున్నారు.
11 నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్ - ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరాకు అందరికీ ఉచిత దర్శనం - వీఐపీలకు స్పెషల్ టికెట్