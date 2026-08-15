స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో మంత్రి ఆనంకు అస్వస్థత - ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన వైద్యులు
తిరుపతి పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో అస్వస్థతకు గురైన మంత్రి ఆనం - ప్రసంగ సమయంలో కళ్లు తిరిగి పక్కకు వాలిపోయిన ఆనం - అప్రమత్తమై కిందపడకుండా పట్టుకుని పక్కన కూర్చోబెట్టిన భద్రతా సిబ్బంది
Minister Anam Falls Ill During Independence Celebrations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 1:04 PM IST
Minister Anam Falls Ill During Independence Celebrations: తిరుపతి పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన అనంతరం ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో కళ్లు తిరిగి ఒక్కసారిగా పక్కకు వాలిపోయారు.
వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది మంత్రి కింద పడకుండా పట్టుకున్నారు. సకాలంలో స్పందించిన వైద్యులు మంత్రికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. కాసేపటి తర్వాత మంత్రి ఆనం స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.