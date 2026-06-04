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వైఎస్సార్సీపీ పాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడి రెండేళ్లు: మంత్రి ఆనం

వైఎస్సార్సీపీ అరాచక పాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడి రెండేళ్లు పూర్తి - ప్రజా తీర్పునకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి ఆనం

Minister Anam Ramanarayana Reddy Greetings To People Of The State
Minister Anam Ramanarayana Reddy Greetings To People Of The State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 1:13 PM IST

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Minister Anam Ramanarayana Reddy Greetings To People Of The State : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అరాచక, విధ్వంసక పాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరదాల మాటున బంధించి, ప్రజల గొంతు నొక్కిన పాలనకు ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయని పేర్కొన్నారు.

గత పాలనపై విమర్శలు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలయాలు, కులాలు, మతాలపై దాడులు జరిగిన కాలానికి ప్రజలు ముగింపు పలికారని మంత్రి అన్నారు. సంక్షేమం పేరుతో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో గుణపాఠం చెప్పారని వ్యాఖ్యానించారు. ఐదేళ్లపాటు భయాందోళనలు, కక్షసాధింపులు, రాజకీయ వేధింపులతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి దెబ్బతిన్నదని ఆరోపించారు.

రైతులు, యువత, మహిళలు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేసిన పాలనకు ప్రజలు ముగింపు పలికారని పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా పరిశ్రమలు రాష్ట్రాన్ని వీడి వెళ్లడంతో వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు, లక్షలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోయామని అన్నారు.

అభివృద్ధి దిశగా రాష్ట్రం : ప్రజల ఆశీర్వాదాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మద్దతుతో రాష్ట్రం మళ్లీ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. “పరిశ్రమలను భయపెట్టి తరిమేసిన పాలన మీది, పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చే పాలన మాది. 'Both are Not Same Mr. Jagan Reddy'" అంటూ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తున్నాయని ఆనం పేర్కొన్నారు. యువనేత నారా లోకేశ్​ దేశ, విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి యువతకు అనేక రంగాల్లో ఉపాధి కల్పించే దిశగా కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు.

రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం వేగవంతం : అమరావతి, పోలవరం ప్రాజెక్టులతో పాటు పారిశ్రామికాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోందని చెప్పారు. గత పాలన విధ్వంసానికి ప్రతీకగా నిలిస్తే, ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమం, పారదర్శక పాలనకు ప్రతీకగా నిలుస్తోందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి వెల్లడించారు.

డీఎస్సీ తప్పుడు ప్రచారంపై హోం మంత్రి అనిత : ఇదిలా ఉండగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని ఏ ఆత్మ చెప్పిందని జగన్ 9 నెలల తర్వాత విషప్రచారం మొదలుపెట్టారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రశ్నించారు. ‘గుడ్డ కాల్చి ముఖాన వేస్తే తుడుచుకునే పరిస్థితుల్లో లేం. ఎవరు కాల్చారు, ఏ ఉద్దేశంతో కాల్చారో ప్రజలకు ప్రతిదీ బహిర్గతం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం’ అని స్పష్టం చేశారు.

తప్పుడు ప్రచారాలపై క్రిమినల్ కేసులు: ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా సమాధానం చెబుతామని, విషప్రచారాలను కట్టడి చేస్తామని తెలిపారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్న వారిలో అత్యధిక శాతం టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నియమితులైనవారేనని గుర్తు చేశారు.

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Last Updated : June 4, 2026 at 1:13 PM IST

TAGGED:

MINISTER ANAM GREETINGS TO PEOPLE
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MINISTER ANAM RAMANARAYANA REDDY
మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి
MINISTER ANAM GREETINGS TO PEOPLE

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