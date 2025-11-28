గోదావరి పుష్కరాలకు 5 కోట్లకు పైగా భక్తులు - ఏర్పాట్లపై మంత్రి ఆనం సమీక్ష
2027 గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించాలి - భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సమగ్ర ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం
Minister Anam Review on Godavari Pushkaralu 2027 : 2027లో రానున్న గోదావరి పుష్కరాలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలోని ఛాంబర్లో దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో దేవాదాయ శాఖ సెక్రటరీ హరి జవహర్ లాల్, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్, తదితర ఉన్నత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు, సన్నాహాలపై మంత్రి సమీక్షించారు. గోదావరి నదీ పుష్కర స్నానాలు ఆచరించేందుకు 5 కోట్లమందికి పైగా భక్తులు వస్తారన్న మంత్రి, భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందుగానే సమగ్ర ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. పుష్కరాల కోసం అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళిక, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
అవసరమైన నిధుల కేటాయింపు చేయాలని, దీనిపై నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను కోరారు. గోదావరి పుష్కరాల -2027 అధికారిక లోగో డిజైన్ చేయాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశించారు. ఇతర శాఖలతో సమన్వయం, ప్రోటోకాల్, విస్తృత పబ్లిసిటీ, అవగాహన కార్యక్రమాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపకల్పన త్వరలో పూర్తి చేసి ముఖ్యమంత్రికి అందిస్తామన్న మంత్రి ఆనం తెలిపారు.
దాదాపు 5 కోట్లకు పైగా భక్తులు : ఘాట్ల ఏర్పాట్లు, శానిటేషన్ చర్యలు, మహిళలు బట్టలు మార్చుకునే సౌకర్యాల ఏర్పాటు, టూరిజం శాఖ ద్వారా ప్రత్యేక దర్శన ప్యాకేజీలు, హారతులు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, రద్దీ నియంత్రణ చర్యలపై కార్యాచరణ సిద్దం చేయాలని కోరారు. ఫైర్ సర్వీస్, అత్యవసర సేవలతో సహకారంతో పాటు త్రాగునీరు, విద్యుత్ సదుపాయాల విస్తరణతో పాటు, మెడికల్, హెల్త్ సదుపాయాల బలోపేతం చేయాలని మంత్రి అధికారులకు సూచించారు. అలాగే భక్తుల రద్దీను దృష్టిలో పెట్టుకొని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, దాదాపు 5 కోట్లకు పైగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో దానికి తగిన విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి ఆనం తెలిపారు.
గోదావరి పుష్కరాలకు ఏర్పాట్లపై కసరత్తు : రాష్ట్రంలో 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ఏర్పాట్లపై దేవాదాయశాఖ కసరత్తు ఆరంభించింది. దీనిపై ఇటీవలే ప్రభుత్వానికి ప్రాథమిక నివేదికను అందజేసింది. 13 రాష్ట్ర శాఖలు, కేంద్ర పరిధిలో రైల్వేశాఖ కలిపి మొత్తం 14 శాఖలు ఇందులో పాలుపంచుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. గత పుష్కరాలు 2015లో జులై 14 నుంచి 25 వరకు జరిగాయి. అప్పట్లో 5.20 కోట్ల పుణ్యస్నానాలు జరిగినట్లు లెక్కించారు. ఈసారి ఆ సంఖ్య భారీగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 2027లో పుష్కరాలు జూన్ చివరి వారం, జులై మొదటి వారంలో జరిగే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. వైదిక నిపుణులతో సమావేశం నిర్వహించి, తేదీల అధికారిక ప్రకటనకు దేవాదాయశాఖ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పంపనుంది.
అవసరాలకు అనుగుణంగా ఘాట్లు : గోదావరి మన రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల పరిధిలో ప్రవహిస్తుంది. గత పుష్కరాల్లో 202 ఘాట్లు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో కుడివైపు 127, ఎడమవైపు 75 ఘాట్లు ఉన్నాయి. ఈసారి మరిన్ని ఘాట్లు పెంచాల్సి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
రోజుకు 75 లక్షల యాత్రికులు: రోజుకు 75 లక్షల మంది యాత్రికులు పుష్కర స్నానం చేస్తారని అంచనా. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం నుంచి కాతేరు వరకూ గల 17 ఘాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా అవసరాలకు అనుగుణంగా వీటిని విస్తరించాలని భావిస్తున్నారు. అందుకోసం సాధారణ, మధ్యస్థ, భారీ ఘాట్లుగా విభజించారు.
వీటిపై ప్రత్యేక ప్రత్యేక శ్రద్ధ : భక్తులు వచ్చే రహదారి మార్గాలు, విడిది సౌకర్యాలు, సేద తీరేందుకు ప్రత్యేక శిబిరాలు, రవాణా సౌకర్యం, పార్కింగ్ వ్యవస్థ, స్నానఘట్టాల వద్ద ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు, రద్దీ నియంత్రణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన కుంభమేళాలో మాదిరిగానే ఇక్కడ సైతం ఏర్పాట్లు చేయాలని సంకల్పించారు. ముఖ్యంగా రద్దీ నిర్వహణకు అంతర్జాతీయ సభలు, సమావేశాలు, స్పోర్ట్స్, టోర్నమెంట్లు నిర్వహించే సంస్థలకు బాధ్యతలను అప్పగించేందుకు యోచిస్తున్నారు.
