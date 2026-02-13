రెవెన్యూ సమస్యలపై ప్రశ్నలు - తప్పిదాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయన్న మంత్రి అనగాని
రెవన్యూ సదస్సులు పెడుతున్నా ఇంకా ఎందుకు సమస్యలు వస్తున్నాయి - ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపై ఎమ్మెల్యేలు బుచ్చయ్యచౌదరి, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ప్రశ్నలు - మంత్రి అనగాని సమాధానం
Minister Anagani Satya Prasad About Revenue Issue in Assembly: పీజీఆర్ఎస్ (Public Grievance Redressal System) ద్వారా వస్తున్న ఫిర్యాదుల్లో 61 శాతం రెవెన్యూకు సంబంధించినవి ఉన్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. రెవెన్యూ సదస్సులు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపై ఎమ్మెల్యేలు బుచ్చయ్య చౌదరి, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర అసెంబ్లీలో అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానం చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రికార్డులు మార్చిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అనగాని తెలిపారు. ఫ్రీ హోల్డర్ భూముల విషయంలో మంత్రి వర్గ ఉప సంఘం వేశామని, చట్ట వ్యతిరేకంగా జరిగిన వాటిని గుర్తించి సరిచేస్తామని ఆయన చెప్పారు.
ఆ తప్పిదాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయి: రీసర్వేలపై కూడా లక్షా 70వేల ఫిర్యాదులు వచ్చాయన్నారు. జేసీల దగ్గర ఉన్న అధికారాలు ఆర్డీఓ, ఎమ్మార్వోకు ఇచ్చి వేగంగా సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నట్లు వివరించారు. రెవన్యూ సదస్సులు పెడుతున్నా ఇంకా ఎందుకు సమస్యలు వస్తున్నాయని ఎమ్మెల్యేలు గట్టిగా ప్రశ్నించారు. గత ప్రభుత్వ హయంలో జరిగిన తప్పిదాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయని, ఫ్రీ హోల్డ్ భూములుకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్లు వాగులు వంకలు ఇష్టానుసారంగా మార్చారని ఆరోపించారు. లిటిగేషన్ ఉన్న భూములను వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మాజీ శాసనసభ్యులు రిజిష్ట్రేషన్ చేసుకున్నారని తెలిపారు.
'ఫ్రీహోల్డ్, ఈనాం భూముల గురించిన అన్ని అంశాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలనలు జరుతున్నాం. ప్రతీ నెల సంబంధిత అధికారులతో చర్చలు జరిపి చర్యలు చేపడుతున్నాం. పేదవారికి ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రికార్డులు మార్చిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఫ్రీ హోల్డర్ భూముల విషయంలో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం వేశాం. చట్ట వ్యతిరేకంగా జరిగిన వాటిని గుర్తించి సరిచేస్తాం.' - అనగాని సత్యప్రసాద్, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి
5 రకాల భూములను 22ఏ జాబితా నుంచి తొలగింపు : భూ యజమానులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిస్తూ 5 రకాల భూములను 22ఏ జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ గత నెలలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సంతకం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మిగిలిన 5 రకాల భూములపై త్వరలో జీవోఎంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ గతంలోనే తెలిపారు.
మూడు బిల్లులు ఆమోదం: శాసనసభలో ఇవాళ మూడు బిల్లులకు ఆమోదం లభించింది. మున్సిపల్ చట్టంలో సవరణలు చేస్తూ రెండు బిల్లులను ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి నారాయణ శాసనమండలిలో ఉండటంతో ఆయన బదులు మంత్రి టీజీ భరత్ ఈ బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టారు. విద్యుత్తు చట్టంలో సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ మూడు బిల్లులు ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందాయి.
