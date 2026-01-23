ETV Bharat / state

పేర్నినాని తాడేపల్లి ప్యాలెస్ బయట తిరుగుతూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు: మంత్రి అనగాని

వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగుతోందని అసహనం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అనగాని - పేర్ని నాని తాడేపల్లి ప్యాలెస్ బయట తిరుగుతూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం

Minister Anagani Fires on Perni Nani: భూములు రీ సర్వే పై వాస్తవాలు బయటపెడితే, సమాధానం చెప్పే ధైర్యం లేక వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగుతోందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు. పేర్నినాని తాడేపల్లి ప్యాలెస్ బయట తిరుగుతూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి అనగాని దుయ్యబట్టారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ప్రజలు ఇంటికి పరిమితం చేసినప్పటికీ, ఇంట్లో ఉండకుండా బందరు బస్టాండ్ దగ్గర అర్ధం లేని మీడియా సమావేశాలను పెడుతున్నాడని మంత్రి అనగాని ఈ సందర్భంగా మండిపడ్డారు. రాజకీయ సన్యాసం తీసుకున్నానాన్నవాడికి ప్రెస్​మీట్​ పెట్టే అర్హత ఎక్కడిదని నిలదీశారు. చిల్లర బతుకులు బతికే నాయకులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోకుంటే తగిన మూల్యం తప్పదని మంత్రి అనగాని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. బిస్కెట్లు వేసి మాట్లాడేవాళ్ల మీద చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

అసహనం వ్యక్తం చేసిన అనగాని: వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడినందుకు నోటీసులను సైతం పంపుతామని మంత్రి అనగాని తేల్చి చెప్పారు. 151 సీట్లతో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగానే సైకో ముఖ్యమంత్రితో పడలేం అంటూ ఆనం, కోటంరెడ్డి లాంటివాళ్లు తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారని మంత్రి గుర్తు చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్దాంతాలతో పనిచేసే తనకు, కుర్చీ కోసం బాబాయ్​ని హత్య చేసిన వాళ్లతో పొలికేంటని ప్రశ్నించారు. పేర్ని నాని బతుకేంటో తనకు తెలుసుననీ, తన నిజాయితీ, రేటు రేపల్లె ప్రజలతో పాటు బందరు ప్రజలకు తెలుసునని మంత్రి అనగాని ఆరోపించారు.

"వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ప్రజలు ఇంటికి పరిమితం చేసినప్పటికీ, ఇంట్లో ఉండకుండా బందరు బస్టాండ్ దగ్గర అర్ధం లేని మీడియా సమావేశాలను పెడుతున్నారు. చిల్లర బతుకులు బతికే నాయకులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోకుంటే తగిన మూల్యం తప్పదు. 151 సీట్లతో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగానే సైకో జగన్​తో పడలేమంటూ ఆనం, కోటంరెడ్డి లాంటివాళ్లు టీడీపీలోకి వచ్చారు. ఇకనైనా అసత్య ఆరోపణలు మునుకోకుంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది"-అనగాని సత్యప్రసాద్,మంత్రి

కొన్ని రోజుల క్రితం: భూరికార్డుల్లో తప్పులకు జగన్ పాలనే కారణమని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు. జగన్ ప్రభుత్వం జరిపిన రీ సర్వే 1.0 లో అనేక తప్పులు దొర్లాయన్నారు. ఆనాటి పాపాలను ఇప్పటికీ కడుగుతున్నామని తెలిపారు. రీసర్వే 1.0పై గ్రామసభలు పెడితే 2.5 లక్షల ఫిర్యాదులు వచ్చాయని తెలియజేశారు. అనంతరం జాయింట్ ఎల్పీఎమ్​లతోపాటు అనేక సమస్యలపై ఫిర్యాదులు అందాయని వెల్లడించారు.

ఇందులో చేయదగినవి 100 శాతం పరిష్కరించామని మంత్రి అనగాని స్పష్టం చేశారు. విస్తీర్ణం విషయంలో రీసర్వే సమయంలో రైతులు చెప్పిన సరిహద్దులే కీలకమని వ్యాఖ్యానించారు. 100 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన బ్రిటిష్ వాళ్ల గొలుసు కొలత పద్ధతి కారణంగా భూ విస్తీర్ణంలో సమస్యలు వచ్చాయని అందువల్లే కొంత మంది రైతుల డాక్యుమెంట్​కు, వాస్తవ భూమికి స్వల్పంగా తేడా ఉందన్నారు. రైతులు చెప్పిన సరిహద్దులను సరిగ్గా కొలవ లేదనుకుంటే మళ్లీ సర్వేకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అనగాని వివరించారు.

ఎల్పీ నెంబర్లలో కరెక్షన్లు 2 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని మంత్రి అనగాని స్పష్టం చేశారు. ఎల్పీఎంల సబ్ డివిజన్​ను మార్చి 31 వరకు పూర్తి చేస్తామని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల్లో ఒకటి, రెండు తప్పులుంటే వెనువెంటనే సరిచేస్తామని వెల్లడించారు.

22ఏ జాబితా నుంచి ఆ భూములు తొలగింపు: నూతన సంవత్సరం బహుమతిగా భూ యజమానులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. రాష్ట్రంలో 5 రకాల భూములను 22ఏ జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ కొత్త సంవత్సరంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని తొలి సంతకం చేశారు. మిగిలిన 5 రకాల భూములపై త్వరలో జీవోఎంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు.

