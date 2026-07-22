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తమ్మినేని భూ బాగోతాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

స్పీకర్​గా గొప్ప గొప్ప ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ఇంత దారుణాలకు ఒడికడతారా - తప్పు చేసిన ఎవరినైనా చట్టప్రకారం శిక్షించటమే కూటమి ప్రభుత్వ విధానమని స్పష్టం చేసిన అచ్చెన్నాయుడు

Achchennaidu On Thammineni Land Scams
Achchennaidu On Thammineni Land Scams (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 3:04 PM IST

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Achchennaidu On Thammineni Land Scams : తమ్మినేని భూబాగోతాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయని అవన్నీ కూడా విచారణ జరపాలని ఆదేశాలిచ్చామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. స్పీకర్​గా గొప్ప గొప్ప ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ఇంత దారుణాలకు ఒడికడతారా అని మండిపడ్డారు. తప్పు ఎవరు చేసినా చట్టపరంగా చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. తన మీద పెట్టింది తప్పుడు కేసులు కాబట్టే తాను ఆరోజు పారిపోకుండా తన ఇంట్లోనే ధైర్యంగా ఉన్నానని గుర్తు చేశారు. తప్పు చేసిన ఎవరినైనా కచ్చితంగా చట్టప్రకారం శిక్షించటమే కూటమి ప్రభుత్వ విధానమని స్పష్టం చేశారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా పరువు పోయింది: బతికి ఉన్న వ్యక్తిని చనిపోయినట్లు చిత్రీకరించిన ఘటనకు సంబంధించి నాలాంటివాడైతే సిగ్గుతో ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. రాజకీయ కక్ష సాధింపు కోసం ఆదరా బాదరా అరెస్టులు చేసే సంస్కృతి తమది కాదని అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి స్పీకర్​గా, మంత్రిగా చేసిన వాళ్ల దారుణాలు చూసి నివ్వెరపోయానన్నారు. ఇద్దరు నాయకుల చర్యలతో శ్రీకాకుళం జిల్లా పరువు పోయిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విమర్శించారు. జిల్లా పరువు తీసిన వారిని ధర్మాన లాంటి నాయకులు వెళ్లి పరామర్శించటం విడ్డూరమన్నారు. తప్పు చేసినవారికి, పరామర్శకు వెళ్లే వారికి ఇద్దరికీ సిగ్గు లేనట్లుగా గొడ్డలి పార్టీ నేతలు తయారయ్యారని మండిపడ్డారు.

తమ్మినేని భూ భాగోతాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (ETV Bharat)

ఏ ముఖం పెట్టుకుని రాజకీయాలు: సిగ్గుమాలిన పనులు చేసి, ఇంకా ఏ ముఖం పెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్నారని అచ్చెన్నాయుడు నిలదీశారు. మంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి గొర్రెల కాపరి చనిపోతే మానవత్వం మరిచి సాక్ష్యాలు తారుమారు చేయాలని చూసాడని దుయ్యబట్టారు. అధినేత గొడ్డలి సంస్కృతికి తగ్గట్టే నేతలూ ఉన్నారని విమర్శించారు. సిగ్గు, లజ్జ ఉన్నవారు ఎవరైనా ఇలాంటి వాటిని సమర్ధించరు. కానీ జగన్ సమర్ధించారని దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్రానికి గొడ్డలి పార్టీ అవసరమా అని ప్రజలంతా ఆలోచన చేయాలని అచ్చెన్నాయుడు విమర్శించారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎంతో మంది నాయకులు దేశ స్థాయికి ఎదిగారు. కానీ ఈ మధ్య రెండు సంఘటనలు చూసి సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నా. స్పీకర్​గా పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు చేసిన వ్యక్తి బతికి ఉన్న వ్యక్తిని చనిపోయినట్లు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించి భూ కబ్జాకు యత్నించడం దారుణం. స్పీకర్​గా, మంత్రులుగా పని చేసిన ముగ్గురు నాయకులు శ్రీకాకుళం జిల్లా పరువు తీశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత గొడ్డలి సంస్కృతికి తగ్గట్టే వారి నేతలు ఉన్నారు. ఐదు సంవత్సరాలు అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని భూములు దోచుకున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలానికి కాపలా దారుడిగా ఉంటాను. ఎంతటి వారితోనైనా పోరాడతాను. చట్ట ప్రకారం ఎవరు తప్పు చేసినా వారి మీద చర్యలుంటాయి. - అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి

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