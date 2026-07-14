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మత్స్యకారుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు జగన్​కు ఎక్కడిది?: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

జగన్ హయాంలో ప్రకృతి వైపరిత్యాలు వల్ల 270 మంది చనిపోతే ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా ఎందుకు పలకరించలేదని నిలదీసిన అచ్చెన్నాయుడు

Achchennaidu Comments on Jagan Over Visit to Missing Fishermen Families
Achchennaidu Comments on Jagan Over Visit to Missing Fishermen Families (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 4:18 PM IST

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Achchennaidu Comments on Jagan Over Visit to Missing Fishermen Families: మత్స్యకార కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు విశాఖ వచ్చిన వైఎస్​ జగన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి. దీంతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సహా పలువురు నేతలు జగన్​ మాటలకు గట్టి కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో మాట్లాడిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సముద్రంలో కిలో మీటర్లకు నాటికల్ మైళ్లుకు తేడా తెలియకుండా జగన్ మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. సీదిరి అప్పలరాజు కొడుకు అతి వేగంతో బైక్‌ నడిపి ఒకరి మృతికి కారణమైతే గొడ్డలి పార్టీ నేత విశాఖపట్నం పర్యటనకు వెళ్లారనుకుంటే, శవ రాజకీయాలు చేశాడని మంత్రి మండిపడ్డారు.

వారి గురించి మాట్లాడే హక్కే లేదు: ప్రకృతి వైపరిత్యాలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే స్పందించి వారి ప్రాణాలు కాపాడే చరిత్ర చంద్రబాబుదని తెలిపారు. మత్స్య కారుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు జగన్​కు ఎక్కడిదని దుయ్యబట్టారు. జగన్ హయాంలో ప్రకృతి వైపరిత్యాలు వల్ల 270 మంది చనిపోతే ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా ఎందుకు పలకరించలేదని అచ్చెన్నాయుడు నిలదీశారు.

మత్స్యకారుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు జగన్​కు ఎక్కడిది?: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (ETV Bharat)

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టే ఘటన జరిగిన 48 గంటల్లోనే బాధితులకు పరిహారం అందించాం. వారికి రూ.10 లక్షలు ఇస్తే వాటిని జగన్​ ముష్టి అని మాట్లాడుతున్నారు. కోట్ల రూపాయలు అక్రమంగా సంపాదించిన నీకు రూ.10 లక్షలు ముష్టి లాగే కనిపిస్తాయి. ప్రజలు అమాయకులు కాదు వారికి అన్నీ తెలుసు. మీ ప్రభుత్వ ఉన్నప్పుడు మత్య్సకారులకు కనీసం వలలు కూడా ఇవ్వని మీరు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడడం చాలా హాస్యాస్పదం.' -అచ్చెన్నాయుడు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి

అప్పుడు పరిహారం ఎగ్గొట్టారు: పరామర్శల పేరుతో జగన్ దొంగ నాటకాలు సిగ్గుచేటని విశాఖ జిల్లా ఇంఛార్జ్​ మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి మండిపడ్డారు. గత 5 ఏళ్లు మత్స్యకారులను ఏం ఉద్దరించారని నేడు జగన్ విశాఖ వచ్చారని నిలదీశారు. ప్రమాదం జరిగిన 72 గంటల్లోనే ఒక్కో కుటుంబానికి రూ. 10 లక్షలు పరిహారం అందజేశామన్నారు. మత్స్యకారులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉందని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో 63 మంది మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారన్న మంత్రి, కనీసం వాళ్ళకి డెత్ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వకుండా జగన్ పరిహారం ఎగ్గొట్టారని ఆరోపించారు.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ ఫైల్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసి మత్స్యకారులకు రూ. 3.15 కోట్లు పరిహారం చెల్లించామన్నారు. మత్స్యకారులకు సబ్సిడీకి వలలు, పడవలు అందిస్తున్నామన్నారు. వారికి ఎప్పుడూ అండగా నిలిచింది టీడీపీ అని స్పష్టం చేశారు. జువ్వలదిన్నె ఘటనలోనూ కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేందుకు జగన్ ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. మత్స్యకారులను రాజకీయంగా వాడుకోవడం తప్ప జగన్ వారికి చేసిందేమీ లేదని మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి విమర్శించారు.

పరామర్శనా లేక విజయయాత్రనా?: సముద్ర ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మత్స్యకార కుటుంబాల పరామర్శ పేరిట విశాఖలో వైఎస్సార్సీపీ ‌అధ్యక్షుడు జగన్‌ పర్యటన విజయయాత్రలా సాగింది. కారులో నుంచి బయటికొచ్చి చిరునవ్వులతో జగన్‌ అభివాదం చేస్తుంటే ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు జై జగన్‌, సీఎం, సీఎం అంటూ నివాదాలు చేశారు. జగన్‌ వెంట విజిల్స్ వేస్తూ కేరింతలు కొట్టారు. బాధిత కుటుంబాలు అంతులేని దుఃఖంలో ఉంటే పరామర్శ పేరుతో ర్యాలీలు చేయడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

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