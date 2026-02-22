నిర్లక్ష్యానికి తప్పదు భారీ మూల్యం - కారు డోర్ తీసేటప్పుడు ఇవి మరవకండి
కాలంతో పాటూ పెరుగుతున్న వాహనాల సంఖ్య - కార్ డోర్ తెరిచే చిన్న పొరపాటుతో నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : February 22, 2026 at 2:53 PM IST
Avoid Road Accident Tips Telugu : రహదారులపై నిత్యం ప్రమాదాలను చూస్తూ ఉంటాము. ఈ రోడ్డు ప్రమాదం ఒక మనిషిని మాత్రమే కాదు, సంబంధిత వ్యక్తుల కుటుంబాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. చిన్న నిర్లక్ష్యం భారీ సమస్యలను తెచ్చిపెడుతోంది. కుటుంబాలను శాశ్వతంగా చీకటిలోకి నెట్టివేస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో అనేకసార్లు పెద్ద ప్రమాదాలే కాకుండా చిన్న చిన్న నిర్లక్ష్యాలే ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయి. కాలం మారుతున్న కొద్దీ కార్ల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోనే 45 వేల వరకు కార్లు ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ప్రయాణ సౌకర్యం, భద్రత, వాహన సౌలభ్యం, సమయానికి గమ్యానికి చేరుకోవడం, ఇలా ఇతర కారణాలతో కార్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే వాహనాలు నడిపే సమయంలోనూ, వాటి డోర్లు తీసేటప్పుడు కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇలా చేయకపోతే ఇతర వాహనాలు నడిపే వ్యక్తుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :
- ఇటీవల ఖమ్మం కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఓ తల్లీకుమారుడు బైక్పై వెళుతున్నారు. దగ్గరలో ఉన్న కారు డోరు అకస్మాత్తుగా తెరవడంతో ఆ ద్విచక్రవాహనం ఢీకొంది. దీంతో తల్లీకుమారులు బైక్ నుంచి పడిపోవడంతో తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం వారు చికిత్స పొందుతున్నారు.
- జిల్లాలోని కొణిజర్ల సమీపంలో ఓ వ్యక్తి తన కారును నిలిపారు. ఒక్కసారిగా కార్ డోర్ తెరవడంతో అటుగా నడుస్తున్న పాదచారుడికి డోర్ తగిలింది. దీంతో అతడికి గాయాలయ్యాయి.
- సత్తుపల్లిలో ఓ కారు అకస్మాత్తుగా డోర్ తెరవడంతో అటుగా వెళుతున్న ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొంది. దీంతో బైక్పై వెళుతున్న వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి.
డోర్ తెరిచే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- వాహనం ముందు వైపే కాకుండా వెనక నుంచి వస్తున్న వాహనాలనూ గమనించాలి. ఒక్కసారిగా కార్ డోర్ ఓపెన్ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై ఇలా చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు, ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంది. డోర్ తెరవడంతో వాటిని సైకిల్, బైక్, ఆటోలు, ఇతర వాహనాలు ఢీ కొని పెద్ద ప్రమాదమే జరిగే అవకాశాలుంటాయి.
- రహదారుల్లో ప్రయాణించే సందర్భాల్లో అత్యవసర సమయాల్లో మాత్రమే కార్లు ఆపాలి. కారును ఆపేందుకు వాహనాన్ని రహదారి కిందకు దింపాలి. రహదారిపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలపరాదు.
- ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించకుండా, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాల డోర్లను తెరిచి ఉంచడంతో ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. ప్రమాదానికి కారణం మీరే అయితే దీనికి తగిన జరిమానాలు, చట్టపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
డచ్ రీచ్ పద్ధతి మేలు :
- దూరంగా ఉండే చేతిలో కార్ డోర్ను తెరిచే విధానాన్ని డచ్ రీచ్ పద్ధతిగా పిలుస్తారు. అనగా వాహనానికి కుడివైపు కూర్చొంటే ఎడమ చేతితో డోర్ తెరవడం. ఎడమవైపు కూర్చొంటే కుడి వైపు డోర్ తెరవడం.
- డోర్కు దూరంగా ఉండే చేతితో తీయడం ద్వారా మనకు తెలియకుండానే వెనక్కు తిరుగుతాం. దీంతో వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలను, వ్యక్తులను పరిశీలిస్తాం. దీంతో తలుపు తెరవాలో లేదో అని నిర్ధారించుకుని నిర్ణయం తీసుకునే సమయం, సౌకర్యం ఉంటుంది.
- దీనితో పాటు సైడ్ మిర్రర్స్ చూసి కూడా వెనక వాహనాలు ఉన్నాయా లేవా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి.
- కారులో ప్రయాణించే సందర్భంలో చిన్నపిల్లలు, ప్రయాణికులు ఉంటే వారికి తగిన జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. కార్ డోర్ను సురక్షితంగా తెరిచే విధానాన్ని వివరించి అవగాహన కల్పించాలి.
- రోడ్డు పక్కన కారు నిలిపిన సందర్భాల్లో రోడ్డు వైపు కాకుండా ఫుట్పాత్ వైపు దిగడం ఉత్తమం.
- రోడ్డులో ప్రయాణించే సందర్భంలో ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేయకుండా నెమ్మదిగా బ్రేకులు వేస్తూ వాహన వేగాన్ని నియంత్రించాక వాహనాన్ని రోడ్డుకు ఎడమవైపునకు తీసుకువెళ్లాలి.
- రాత్రి సమయాల్లో ప్రయాణాలు చేస్తే రోడ్డు పక్కన నిలిపే ముందు రిఫ్లెక్టర్లు, పార్కింగ్ లైట్లు ఆన్ చేసి ఉంచాలి.
