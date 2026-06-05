బస్టాండ్లో 'బొమ్మ' రిటర్న్స్ - ప్రయాణికులకు వినోదాన్ని పంచుతున్న మినీ స్క్రీన్లు
పాత గుత్తేదారు లీజు చెల్లించక 4ఏళ్ల క్రితం మూసివేసిన మినీ ధియేటర్లు - ఆర్టీసీ ఆదాయమే లక్ష్యంగా మరొకరికి లీజు కేటాయింపు - రవి సినిమాస్ పేరిట అందుబాటులోకి రెండు థియేటర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 8:01 AM IST
Mini Theaters Restart At Bus Stop : నాడు సీజ్ నేడు సరికొత్త క్రేజ్! విజయవాడ బస్టాండ్ ప్రయాణికులకు ఇక నాన్స్టాప్ సినిమా వినోదం లభించనుంది. రోజూ రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షలాది మంది ప్రయాణికులతో విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంది. బస్సులు ఆలస్యమై బోర్ కొట్టే ప్రయాణికులకు అలాగే నగరంలోని సినిమా ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేందుకు మినీ థియేటర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. గత నిర్వాహకులు లీజు చెల్లించక పోవడంతో నాలుగేళ్ల క్రితం నిలిచిపోయిన మినీ స్క్రీన్లను మరో లీజుదారుడు దక్కించుకున్నారు. ప్రయాణికులకు వినోదాన్ని పంచేందుకు రెండు స్క్రీన్లను ప్రారంభించారు.
మినీ థియేటర్ పున:ప్రారంభం : బస్సులు ఆలస్యమైన వారు సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచేందుకు 2015 గుత్తేదారుడు స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుని ఎరైవల్ బ్లాక్ లో రెండు మినీ థియేటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. నిరంతరాయంగా సినిమాలు ప్రదర్శించేవారు. నెలకు ఆర్టీసీకి 6 లక్షల80 వేలు చెల్లించాల్సి ఉండేది. మొదటి ఐదేళ్లు అద్దె సవ్యంగా చెల్లించినా ఆ తర్వాత కట్టకపోవడంతో ఆర్టీసీ అధికారులు థియేటర్లు సీజ్ చేశారు. గుత్తేదారుడు ఉన్నతాధికారులను అభ్యర్థించగా బకాయిలు చెల్లించి నిర్వహించేలా అవకాశం ఇచ్చారు. అయినా బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో 2022లో మరోసారి సీజ్ చేశారు. లీజుదారుడు కోర్టును ఆశ్రయించగా వాయిదా పద్ధతిలో బకాయిలు చెల్లించాలని తీర్పు ఇచ్చారు. అప్పటికీ 10 శాతం బకాయిలు చెల్లించి చేతులెత్తేశారు. ఎట్టకేలకు టెండర్లు పిలవడంతో రవి సినిమాస్ పేరిట నూతన లీజుదారుడు నిర్వహణ హక్కులు దక్కించుకున్నారు.
"ప్రతి ఒక్కరూ సౌకర్యంగా సినిమా చూసే అనుభవాన్ని ఆస్వాదించేలా అదే సమయంలో సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా మేము ఈ మినీ థియేటర్ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించాము. ఈ మార్పు పూర్తి కావడానికి సుమారు 7నుంచి 8 నెలల సమయం పట్టింది. కోవిడ్ ప్రభావంతో థియేటర్ పరిస్థితి క్షీణించింది. సాధారణ మల్టీప్లెక్స్లలో కనిపించే వాటిని మించిన సౌకర్యాలను సదుపాయాలను అందించాలని మేము వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. చాలా మంది ప్రయాణికులు తమ బస్సుల కోసం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం వేచి ఉండటాన్ని మేము గమనించాము. ఇప్పుడు వారు అదే సమయాన్ని థియేటర్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, సౌకర్యవంతంగా సినిమా చూడటానికి, ఆపై తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు."_ రవికృష్ణ, రవి సినిమాస్ నిర్వాహకుడు
సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు : థియేటర్లు మూతపడటంతో ఆర్టీసీకి నాలుగు కోట్ల 90 లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లింది. తాజాగా రవి సినిమాస్ పేరిట మళ్లీ మినీ థియేటర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఒక్కో థియేటర్ లో 130 మంది కూర్చునేలా రెండు స్క్రీన్లను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. బస్టాండ్లో సినిమా చూసే అవకాశం రావడంతో ప్రయాణికులు, ప్రేక్షకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బస్టాండ్ లో తిరిగి ప్రారంభంమైన స్క్రీన్లు ప్రయాణికులకు చక్కటి వినోదాన్ని అందించనుందని నిర్వాహకలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"బస్టాండ్ వద్ద ఈ మినీ థియేటర్లు మళ్లి అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఈ థియేటర్ ఇప్పుడు మునుపటి కంటే మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంది. ప్రయాణికులకు, ఇది నిజంగా కాలక్షేపం చేయడానికి ఒక గొప్ప మార్గమని చెప్పవచ్చు."_ ప్రేక్షకులు
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