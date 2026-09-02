చర్మకారుల కల సాకారం - తుది దశకు చేరిన రెండు మినీ లెదర్ పార్కులు
40 రోజుల్లో మినీ లెదర్ పార్కులు సిద్ధం - యడవల్లి, వెల్లటూరుల్లో ఇప్పటికే భవనాలు పూర్తి - 20 రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానున్న యంత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 10:13 AM IST
Mini Leather Parks in AP : చర్మకారులు ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న రెండు మినీ లెదర్ పార్కుల నిర్మాణం ఎట్టకేలకు పూర్తి కావచ్చింది. ఇప్పటికే భవనాల పనులు పూర్తి కాగా, మరో 20 రోజుల్లో ఆధునిక యంత్రాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన టెండర్ల ప్రక్రియ సైతం పూర్తయింది. రాబోయే 40 రోజుల్లో తోలు వస్తువుల ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేలా అధికారులు ముమ్మరంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం యడవల్లిలో 27.18 ఎకరాల్లో, ఎన్టీఆర్ జిల్లా వెల్లటూరులో ఎకరం స్థలంలో మినీ లెదర్ పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాల ద్వారా చర్మకారులకు షిఫ్ట్ల వారీగా నైపుణ్య శిక్షణ అందించనున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మూలకు: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే యడవల్లి, వెల్లటూరులో ఒక్కో లెదర్ పార్కు నిర్మాణానికి రూ.6 కోట్లు చొప్పున మొత్తం రూ.12 కోట్లు రాష్ట్రానికి కేటాయించింది. అయితే, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మినీ లెదర్ పార్కుల నిర్మాణాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఆ నిధులు మురిగిపోయేలాగ చేసింది. అంతేకాకుండా, వెల్లటూరులో 2003లో మినీ లెదర్ పార్కుకు కేటాయించిన 7 ఎకరాల్లో 6 ఎకరాల స్థలాన్ని ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక, ఈ పార్కుల నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. సకాలంలో నిధులు విడుదల చేసి పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తోంది.
పాఠశాలలకు బూట్లు: రాష్ట్రంలో చర్మకారులకు ఏడాది పొడవునా ఉపాధి ఉండేలా లిడ్క్యాప్ చర్యలు చేపడుతోంది. లెదర్ పార్కుల్లో నిరంతరం ఉత్పత్తి సాగేలా ఇప్పటికే సాంఘిక, సంక్షేమ గురుకులాలు, గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాల్లోని పిల్లలకు బూట్లను అందించేలా ఆయా సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. తాజాగా బీసీ సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ కూడా లిడ్క్యాప్తో ఒప్పందం చేసుకునేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇటీవల న్యాయస్థానాల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి కూడా లెదర్తో తయారు చేసిన బూట్లు సరఫరా చేసినట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. త్వరలోనే పోలీసుశాఖ, అగ్నిమాపక శాఖలకూ లెదర్ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేయాలని అధికారులు చర్చిస్తున్నారు.
ప్రయోజనాలు ఇవే: సాంప్రదాయ చర్మకారులకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన నైపుణ్య శిక్షణ అందుతుంది. ఆధునిక యంత్రాలపై పట్టు సాధించడం ద్వారా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తూ చర్మకారులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. మినీ లెదర్ పార్కుల ఏర్పాటుతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుద్యోగ యువతకు, మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. లెదర్ పార్కుల్లో ఆధునిక సాంకేతికతతో వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయడం వల్ల కాలుష్యానికి అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
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