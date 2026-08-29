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రిలయన్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌తో గనులశాఖకు కాసుల వర్షం - రూ.65,000 కోట్ల రాబడి

రిలయన్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌తో గనులశాఖకు రూ.65 వేల కోట్ల రాబడి - ప్రత్యక్షంగా 5 వేలు, పరోక్షంగా 35వేల మందికి ఉపాధి - అనుబంధ పరిశ్రమలతో ప్రభుత్వానికి మరింత ఆదాయం

Mines department to earn Rs.65,000 crore
రిలయన్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌తో గనులశాఖకు రూ.65 వేల కోట్ల రాబడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 1:06 PM IST

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Mines Department to Earn Rs.65,000 Crore : ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి, రేచర్ల ప్రాంతాలలో రిలయన్స్ సంస్థ భూగర్భ బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ (UCG) ప్రాజెక్ట్​ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుతో పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడంతో పాటు ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ ఆదాయాన్ని సమకూర్చనుంది. అనుబంధ పరిశ్రమల ద్వారా మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సుమారు రూ.2.73 లక్షల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకానుంది. ఇది త్వరగా పట్టాలెక్కేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారుల ద్వారా తగిన సహకారం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.

రాయల్టీ ద్వారానే రూ.50 వేల కోట్లు: వేలం ప్రక్రియ ద్వారా చింతలపూడిలో 1,200 హెక్టార్లు, రేచర్లలో 2,225 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న బొగ్గు బ్లాకులను రిలయన్స్ దక్కించుకుంది. ఈ సంస్థ అక్కడ ఈ ఏడాది ఖనిజ అన్వేషణను చేపట్టి, వచ్చే ఏడాది పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించనుంది.

  • అన్ని అనుమతులూ పొందిన తర్వాత, 2028 నుంచి 2030 మధ్య కమర్షియల్ గ్యాసిఫెర్ బావుల డ్రిల్లింగ్, ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన పరిశ్రమలు నిర్మించనున్నారు. 2030 నాటికి ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనుంది.
  • ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా భూగర్భంలోనే బొగ్గును మండించి 'సింగ్యాస్​'ను వెలికి తీస్తారు. ఈ సింగ్యాస్‌ను హైడ్రోజన్, మిథనాల్, అమ్మోనియా, సింథటిక్ నేచురల్ గ్యాస్ (SNG), సింథటిక్ ఇంధనాల ఉత్పత్తికి వినియోగించవచ్చు.
  • 2030 నాటికి రోజుకు 20 నుంచి–50 మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్ల (MMSCMD) సింగ్యాస్‌ను ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న ప్రధాన ప్లాంట్ అందుబాటులోకి రానుంది.
  • ఈ రెండు బ్లాకులలో కలిపి 1.5 బిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. 30 ఏళ్ల వినియోగ కాలంలో 14 శాతం రాయల్టీ ద్వారా గనుల శాఖకు రూ.50,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంచనా.
  • బొగ్గు ధర ఆధారంగా 2.75 శాతం రెవెన్యూ వాటా రూపంలో గనుల శాఖకు అదనంగా మరో రూ.10,000 కోట్లు లభిస్తాయి.
  • అలాగే జిల్లా ఖనిజ ఫౌండేషన్ (DMF)కు మరో రూ.5,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుంది.
  • ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేసే పరిశ్రమల ఉత్పత్తులపై విధించే ఎస్జీఎస్టీ ద్వారా రూ.లక్ష కోట్ల వరకు ఆదాయం లభించవచ్చని అంచనా.

ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా: ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 3,500 నుంచి 5,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధిని కల్పించనుంది. అనుబంధ పరిశ్రమల ద్వారా మరో 20,000 నుంచి 35,000 మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి దక్కుతుంది.

అవసరమైన అనుమతులు ఇచ్చేలా: రిలయన్స్ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం మేరకు అమల్లోకి వచ్చేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం అందించేలా చూస్తోంది. ఇటీవల సచివాలయంలో రిలయన్స్ ప్రతినిధులు రెవెన్యూ, గనులు, అటవీ, పర్యావరణ, జలవనరులు, పరిశ్రమలు, ఏపీఐఐసీ, ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధి మండలి అధికారులతో సమావేశమయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయా శాఖల ద్వారా ఎటువంటి సహకారం కావాలో తెలిపారు. ఆయా శాఖల చెందిన ఉన్నతాధికారులతో సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అనుమతులు, భూసేకరణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు ఏలూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్‌ను నోడల్ అధికారిగా నియమించారు.

దేశంలోనే తొలి ప్రాజెక్ట్: దేశవ్యాప్తంగా 360 బిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటిలో 160 బిలియన్ టన్నుల వరకు వెలికి తీసేందుకు అవకాశం లేదు. వీటిని కేవలం 'భూగర్భ బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్' (UCG) పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే వినియోగించుకోవచ్చు.

ఇందులో భాగంగా, రిలయన్స్ సంస్థ చింతలపూడి, రేచర్ల ప్రాంతాలలో తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్ యూజీసీ ప్రాజెక్ట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ఈ బ్లాకుల కోసం చాలా కాలంగా వేలం నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ఎవరూ బిడ్లు వేసేందుకు ముందుకు రాలేదు. బొగ్గు నిల్వలు భూమికి 600 మీటర్ల దిగువన ఉండటం వల్ల వాటిని వినియోగించుకోవడం సాధ్యం కాదనే అభిప్రాయం ఉండటంతో ఎవరూ ఆసక్తి చూపలేదు. అయితే, కేంద్రం ఇటీవల యూసీజీకి ప్రాధాన్యతమివ్వడంతో, రిలయన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చి, ఆ రెండు బ్లాకులను దక్కించుకుంది.

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TAGGED:

AP COAL GASIFICATION PROJECT
AP MINES DEPARTMENT
గనులశాఖకు 65 వేల కోట్ల రూపాయలు
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