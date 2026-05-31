జగన్‌ జమానా ఇసుకాసురులకు జరిమానాలు - రూ.8 వేల కోట్లు చెల్లించాలని నోటీసులు!

జగన్‌ హయాంలోని ఇసుక దోపిడీకి భారీగా జరిమానాలు - నాడు 5.08 కోట్ల టన్నుల ఇసుక అక్రమంగా తవ్వేసినట్లు గుర్తించిన గనులశాఖ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 9:52 AM IST

YSRCP Illegal Sand Mining : జగన్ పాలనలో ఏపీ వ్యాప్తంగా నదుల్లో అక్రమంగా తవ్వి, తరలించిన ఇసుక 5.08 కోట్ల టన్నులుగా లెక్క తేలింది. ఇసుక విక్రయాలతో సొమ్ము చేసుకునేందుకు అప్పట్లో తొలుత జేపీ పవర్‌ వెంచర్స్‌ లిమిటెడ్, అనంతరం ప్రతిమ ఇన్‌ఫ్రా, జీసీకేసీ సంస్థలను గుత్తేదార్లుగా రంగంలోకి దించింది. దీంతో ఇవి భారీగా దోపిడీకి పాల్పడ్డాయి. అప్పటి ఇసుక అక్రమ దందాపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో గనులశాఖ ఏపీ స్పేస్‌ అప్లికేషన్స్‌ సెంటర్‌ (ఏపీ శాక్‌) సాయంతో రీచ్‌లను పరిశీలించింది. ఈ క్రమంలో అనధికారికంగా జరిగిన తవ్వకాల మొత్తాన్ని గుర్తించింది.

రీచ్‌ల వారీగా మూడు గుత్తేదారు సంస్థలకు షోకాజ్‌ నోటీసులు ఇచ్చి, వివరణ తీసుకొని ఆ తర్వాత జరిమానాలతో కూడిన డిమాండ్‌ నోటీసులూ ఇస్తోంది. ఇప్పటి వరకు రూ.3891 కోట్ల విలువైన జరిమానాలతో డిమాండ్‌ నోటీసులిచ్చింది. మిగిలిన షోకాజ్‌ నోటీసులకు, మున్ముందు డిమాండ్‌ నోటీసులిస్తే మొత్తంగా జరిమానాల విలువే రూ.8000ల కోట్లు ఉండే అవకాశముంది.

జేపీ సంస్థదే అధిక దోపిడీ! : వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్​లో 2021 మే నుంచి 2023 నవంబర్ వరకు జేపీ సంస్థకు ఏపీ వ్యాప్తంగా ఇసుక వ్యాపారాన్ని కట్టబెట్టారు. జేపీ ప్రధాన గుత్తేదారుగా, ఉప గుత్తేదారుగా టర్న్‌కీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ వ్యవహరించింది. 2023 డిసెంబర్ నుంచి 2024లో జూన్‌ 4న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడే వరకూ జీసీకేసీ, ప్రతిమ ఇన్‌ఫ్రా సంస్థలు గుత్తేదార్లుగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా మూడు సంవత్సరాల్లో 456 రీచ్‌ల్లో ఇసుక తవ్వకాలకు గనులశాఖ అనుమతులిచ్చింది.

అయితే అన్ని రీచ్‌ల్లో పరిమితికి మించి, అనుమతులే లేనిచోట్ల తవ్వకాలు చేయడం, హద్దులకు బయట, భారీ యంత్రాల వినియోగం, బిల్లుల్లేకుండా ఇసుక తరలింపు, సర్కార్​కి తప్పుడు లెక్కలు చూపడం వంటి అక్రమాలు పెద్దఎత్తున జరిగాయి. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో కేసు విచారణ జరుగుతుండగా అక్రమాల గుట్టు తేల్చేందుకు గనులశాఖ ఏపీ స్పేస్‌ అప్లికేషన్స్‌ సెంటర్‌ సాయంతో ఉపగ్రహ చిత్రాలు, సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలించింది. అక్రమంగా ఇసుకను తవ్వి, తరలించడంలో జేపీ సంస్థ వాటానే అత్యధికంగా 4.65 కోట్లు టన్నులు ఉందని తేలింది. ప్రతిమ ఇన్‌ఫ్రా 17.49 లక్షల టన్నులు, జీసీకేసీ సంస్థ 3.62 లక్షల టన్నులుగా ఉంది. కొన్ని రీచ్‌ల్లో తొలుత జేపీ, ఆ తర్వాత ప్రతిమ తవ్వకాలు చేసినందున ఈ రెండూ కలిపి 21.69 లక్షల టన్నుల ఇసుక తవ్వి, తరలించినట్లు గుర్తించింది.

‘జేపీ’కి రూ.3,035 కోట్ల జరిమానాలు : ఇప్పటివరకు జేపీ సంస్థకు 305 షోకాజ్ నోటీసులను గనులశాఖ జారీ చేసింది. ప్రతిమకు 91, జీసీకేసీకి 23, జేపీ-ప్రతిమకు సంయుక్తంగా 21 షోకాజ్ నోటీలను జారీ చేశారు. ఏయే రీచ్‌ల్లో ఎంత మేరకు అక్రమంగా ఇసుకు తవ్వకాలు చేశారు? ఎంత ఇసుక తరలించారు? జరిమానా ఎందుకు వేయకూడదు? అని ఇందులో పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ నోటీసులకు సరైన వివరణ ఇవ్వకపోతే జరిమానాలతో కూడిన డిమాండ్‌ నోటీసులు జారీచేస్తారు.

ఇప్పటివరకు జేపీ సంస్థకు రూ.3035.22 కోట్ల జరిమానాలతో 51 డిమాండ్‌ నోటీసులు ఇచ్చారు. ప్రతిమకు రూ.350.22 కోట్ల జరిమానాలతో 5, జీసీకేసీకి రూ.72.51 కోట్లతో 7, జేపీ-ప్రతిమకు సంయుక్తంగా రూ.433.94 కోట్ల జరిమానాలతో 21 డిమాండ్‌ నోటీసులిచ్చారు. ఇంకా 360 షోకాజ్‌ నోటీసులకు మూడు సంస్థలు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంది. వాటి ఆధారంగా మరిన్ని డిమాండ్‌ నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు.

