ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో అరుదైన ఖనిజాల వెలికితీతకు కేంద్రం తోడ్పాటు

ఖనిజాల తవ్వకాలకు కేంద్రం పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం - ఏపీ సహా ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళలతో కలిపి కారిడార్ల ఏర్పాటు - పెట్టుబడుల రాకతో పెరగనున్న ఉపాధి అవకాశాలు

Rare Earth Corridors in AP
Rare Earth Corridors in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rare Earth Mineral Facilities Corridors in AP: ఏపీలోని కేవలం సముద్ర తీరాల్లో కొన్నిచోట్ల మాత్రమే లభించే బీచ్‌శాండ్‌ వంటి అరుదైన ఖనిజాల తవ్వకాలు, వాటి శుద్ధి తదితరాల్లో కీలక అధ్యాయానికి తెరలేచింది. వాటి తవ్వకాలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం అందించనున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించడంతో రాష్ట్రంలో మైనింగ్‌ రంగంలో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు రానున్నాయి.

అరుదైన ఖనిజాలు అధికంగా లభించే రాష్ట్రాలైన ఏపీ సహా ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలతో కలిపి రేర్‌ ఎర్త్‌ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు సహకారం అందించేందుకు కేంద్రం ముందుకొచ్చింది. దీనివల్ల వీటి తవ్వకాలకు అనేక ఔత్సాహిక కంపెనీలన్నీ ముందుకొస్తాయి. మైనింగ్‌ యాక్టివిటీ భారీగా పెరుగుతుంది. తద్వారా అధిక సంఖ్యలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు సైతం పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వానికి రాబడి కూడా గణనీయంగా పెరగనుంది.

211 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు: శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు సముద్ర తీరప్రాంతంలో దాదాపు 16,600 హెక్టార్ల పరిధిలో 211 మిలియన్‌ టన్నుల బీచ్‌శాండ్‌ నిల్వలున్నాయని ప్రాథమికంగా ఓ అంచనా ఉంది. వీటిలో మోనజైట్, ఇలిమినైట్, రూటైల్, గార్నెట్, సిలిమనైట్, జిర్కాన్‌ వంటి అరుదైన ఖనిజాలు లభిస్తాయి. ఇలిమినైట్, రూటైల్‌ నుంచి టైటానియం ముడి ఖనిజ మెటీరియల్‌ వస్తుంది. దానిని శుద్ధిచేస్తే టైటానియం ఆక్సైడ్‌ పిగ్మెంట్లు వస్తాయి. మోనజైట్‌లో రేడియో ధార్మికత కలిగిన థోరియం కంటెంట్‌ ఉంటుంది. దీని నుంచి భూఅయస్కాంత ఖనిజాలు లభిస్తాయి.

ప్రైవేటు సంస్థలకు భాగస్వామ్య అవకాశం: ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు, సెన్సర్లు, రాకెట్లు తదితరాల్లో భూఅయస్కాంత ఖనిజాన్ని వినియోగిస్తారు. బీచ్‌శాండ్‌ తవ్వకాలను జరిపి, వాటి నుంచి ఆయా ఖనిజాలను వేరుచేసి, శుద్ధిచేసి విలువ జోడించే ప్రక్రియను చేపట్టడం ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అరుదైన ఖనిజాలు లభించే లీజులను కేవలం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థలకు మాత్రమే కేటాయిస్తారు. ఆ సంస్థలతో కలిసి ఔత్సాహిక ప్రైవేటు సంస్థలు కూడా ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టి, ఖనిజ తవ్వకాలు, శుద్ధి వంటి వాటిలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది.

ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలంలోని 909.85 హెక్టార్లలో రెండు లీజులు, విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నంలో 90.15 హెక్టార్లలో ఒక లీజు కలిపి మొత్తం వెయ్యి హెక్టార్లలో మూడు లీజులు ఏపీఎండీసీకి గతంలో కేంద్రం మంజూరు చేసింది. ఇందులో ఏపీఎండీసీతో కలిసి అదానీ గ్రూప్‌నకు చెందిన అల్లువియల్‌ హెవీ మినరల్స్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ ఖనిజ తవ్వకాలు, సెపరేషన్, ప్రాసెసింగ్‌ వంటి ప్రక్రియకు మైన్‌ డెవలపర్‌ అండ్‌ ఆపరేటర్‌గా ఎంపికైంది. త్వరలో దీనికి సంబంధించిన తవ్వకాలను ఆరంభించనుంది. ఇకపై మిగిలిన బ్లాక్‌ల్లో సైతం లీజులను పొంది, తవ్వకాలను చేపట్టే ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం కానుంది.

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనూ అరుదైన ఖనిజాలు: శ్రీకాకుళం నుంచి ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వరకు ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనూ అరుదైన ఖనిజాలు ఉన్నాయి. విశాఖ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల పరిధిలో బాక్సైట్‌ నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇదే ప్రాంతాల్లో గ్రాఫైట్‌ నిల్వలు సైతం ఉన్నాయి. ఇందులో క్రిప్టాన్, జెనాన్, రెడాన్‌ వంటి అరుదైన ఖనిజాలు లభిస్తాయి. గ్రాఫైట్‌ను బ్యాటరీల తయారీలోనూ వినియోగిస్తారు. వీటికి స్థిరత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. న్యూట్రల్‌ మినరల్స్‌గా కూడా వీటిని పిలుస్తారు. ఏజెన్సీలోని గ్రాఫైట్‌ కోసం ప్రస్తుతం అన్వేషణ జరుగుతోంది. నిల్వలు కనుగొన్నాక వాటిలో తవ్వకాలు, ప్రాసెసింగ్‌కు కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన రేర్‌ ఎర్త్‌ కారిడార్లు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయి.

ముఖ్యంగా అనంతపురం, కర్నూలు, చిత్తూరు తదితర జిల్లాల పరిధిలో బంగారం ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నాయి. వాటిలో తవ్వకాలను నిర్వహిస్తే బంగారంతో పాటు బెనడియం, గాలియం వంటి ఖనిజాలు బయటకు వస్తాయి. ఇకపై ఇటువంటి ఖనిజాల తవ్వకాలకు ముందుకొచ్చే ఔత్సాహిక కంపెనీలకు కేంద్రం నుంచి మరింత ప్రోత్సాహం అందనుంది.

బడ్జెట్‌ 2026-27: ఏపీ, ఒడిశా, కేరళకు గుడ్‌న్యూస్- అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లు ఏర్పాటు

ఆరోగ్య రంగం: దేశవ్యాప్తంగా 5 మెడికల్ హబ్‌లు, లక్ష ఏహెచ్​పీల ఏర్పాటు : బడ్జెట్​లో నిర్మలా సీతారామన్

TAGGED:

UNION BUDGET ALLOCATION TO AP
METALS AND MINERAL EXTRACTION IN AP
UNION BUDJET ON RARE EARTHCORRIDORS
NIRMALA ON RARE EARTH MINERALS
RARE EARTH CORRIDORS FOR AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.