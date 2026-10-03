వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానో లేదో తెలియదు : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ
వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ అంశంపై ఎంఐఎం శాసనసభా పక్షనేత అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానో లేదో తెలియదు అని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 3, 2026 at 6:39 PM IST
MLA Akbaruddin Owaisi on Upcoming Election : పాతబస్తీ రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా గుర్తింపు పొందిన ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు తెరలేపాయి. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేస్తానో లేదో తెలియదని, ప్రస్తుతానికి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేదని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్టాపిక్గా మారాయి. 'నేను ముసలోడిని అయిపోయాను. వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానో లేదో తెలియదు. అసలు పోటీ చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేదు' అని అన్నారు.
సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో కొనసాగుతూ
అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఎ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్(ఎంఐఎం) పార్టీ శాసనసభాపక్షనేత. చాంద్రాయణగుట్ట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన వరుసగా శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికవుతున్నారు. 1999లో చాంద్రాయణగుట్ట నుంచి తొలిసారి శాసనసభకు ఎన్నికైన ఆయన 2004, 2009,2014, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు రాజకీయాల్లో కొనసాగిన ఆయన తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.